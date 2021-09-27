Yok Oluş Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Yok Oluş Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Yok kelimesine bazı ek ve kelimelerin eklenmesi ile yeni ve yan anlamların kazanması mümkündür. Bu durumlarda yeni kelimelerin nasıl yazılması gerektiği hakkında TDK sözlüğe bakılmaktadır.

Yok Oluş Nasıl Yazılır?

Yok kelimesine yeni sözcüklerin gelmesi durumunda yazımına dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Çünkü bazı durumlarda bitişik yazılabilecekken, bazı durumlarda ayrı yazılması gerekmektedir.

TDK'ya Göre Yok Oluş Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu resmi web sayfasında yer alan bilgilere göre yok olmak ve yok oluş kelimeleri ayrı yazılmaktadır. Yok oluş deyimi bir mecaz ve yan anlam olarak kullanılmakta olup, ayrı ayrı yazılması gerekmektedir.