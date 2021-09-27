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Yok Oluş Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Yok Oluş Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Yok Oluş Nasıl Yazılır?#Tdk
Yok Oluş Nasıl Yazılır TDKya Göre Yok Oluş Kelimesinin Doğru Yazımı..

Kelimelerin doğru yazımı hakkında birçok kurallar ile karşı karşıya kalınmaktadır. Tüm bu durumlarda Türk Dil Kurumunun resmi web sayfası üzerinden doğru yazım kurallarına bakılmaktadır. Hem bulmaca hem de haberlerde kelimelerin doğru kullanılması gerekmektedir. Peki, yok olmak ve yok oluş tümcelerinin doğru yazımı nasıldır? Sınavlarda ve derslerde doğru yazımları nasıl olmalıdır? İşte, yok oluş hakkında doğru yazım tedbirleri ve TDK sözlük kütüphanesinde geçen doğru yazımını derledik.

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Yok kelimesine bazı ek ve kelimelerin eklenmesi ile yeni ve yan anlamların kazanması mümkündür. Bu durumlarda yeni kelimelerin nasıl yazılması gerektiği hakkında TDK sözlüğe bakılmaktadır.

Yok Oluş Nasıl Yazılır?

Yok kelimesine yeni sözcüklerin gelmesi durumunda yazımına dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Çünkü bazı durumlarda bitişik yazılabilecekken, bazı durumlarda ayrı yazılması gerekmektedir.

 TDK'ya Göre Yok Oluş Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu resmi web sayfasında yer alan bilgilere göre yok olmak ve yok oluş kelimeleri ayrı yazılmaktadır. Yok oluş deyimi bir mecaz ve yan anlam olarak kullanılmakta olup, ayrı ayrı yazılması gerekmektedir.

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