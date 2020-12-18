YÖK Nükleer Çalıştayı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, ASELSAN, HAVELSAN, AFAD, Nükleer Düzenleme Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve TÜBİTAK yetkililerinin yanı sıra KBRN alanında lisansüstü programı bulunan yükseköğretim kurumlarının ilgili temsilcileri katıldı

Toplantının açılışında konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 'Yeni YÖK'ün gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ve pandemi süreciyle ilgili yükseköğretim alanındaki yeniliklerden bahsetti. YÖK olarak ihtiyaç duyulan alanlarda insan yetiştirmek üzere tüm sağlık alanlarının yanı sıra 'KBRN' yani Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer maruziyet ve savunma konusunu 2017 yılında Yükseköğretim Kurulunda düzenledikleri KBRN Çalıştay’nda gündeme aldıklarını hatırlatan Saraç, Milli Savunma Üniversitesi dahil Ankara Yıldırım Beyazıt, Gebze Teknik, Hacettepe, İskenderun Teknik, Sağlık Bilimleri, Selçuk, Tekirdağ Namık Kemal üniversiteleri olmak üzere toplam sekiz üniversitede 'KBRN' alanında yüksek lisans programı; Sağlık Bilimleri ve Selçuk Üniversitesi olmak üzere toplam iki üniversitede ise doktora programlarının bulunduğunun altını çizdi.

'Tıbbi KBRN'nin doçentlik alanına dahil edildiğini ve YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında KBRN çalışmalarının öncelikli alanlar arasında yer aldığını vurgulayan YÖK Başkanı Saraç YÖK bünyesinde KBRN Çalışma Grubu oluşturulduğunu ve bu çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Üniversitelerde KBRN konusunda belirlenen kurumsal yapılanmaların geliştirilmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirten YÖK Başkanı Saraç, katılımcılara verdikleri destek ve sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Başkan Saraç’ın yaptığı konuşmanın ardından, YÖK üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan tarafından 'Yükseköğretimde KBRN Programları' ile ilgili bir bilgilendirme konuşması gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından çalıştay sırasıyla 'Üniversitelerimizde Açılan Lisansüstü Programlar, Mevcut Durum ve Öneriler' ve 'Üniversite-Sanayi İş birlikleri ve Saha İhtiyaç Analizi” başlıkları altındaki iki oturum halinde gerçekleştirildi. Çalıştayda, KBRN alanında yükseköğretim kurumları bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin mevcut durum ve öneriler ele alınarak, ilgili kurumların KBRN faaliyetleri, yükseköğretim kurumlarından beklentileri ve üniversite-sanayi iş birliğine yönelik önerileri de görüşüldü.