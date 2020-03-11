YÖK koronavirüs için toplanıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı 'koronavirüs' gündemiyle bir toplantı yapılacak. Toplantıda, Kovid-19’a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülecek. Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi. Toplantıda ele alınacak konular arasında, yurt dışı ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer alıyor. Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da katılması bekleniyor.

Toplantı öncesi YÖK’den yapılan açıklamada sosyal medyada dile getirilen bazı yanlış bilgiler konusunda şu bilgilere yer verildi:

“Medyaya yansıyan tüm üniversitelerin tatil edilmesiyle ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor. 207 rektörü acilen toplayıp, tatil yapalım mı hususunu konuşacağımız bilgisi yanlış. Bugün saat 18.00’de YÖK’te ‘koronavirüs’ gündemiyle bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda COVID-19’a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan tedbirlerin yanısıra alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülecek. Toplantıya öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri katılacak. Toplantıya ayrıca alanında uzman, sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.”