YÖK kayıt süresini uzattı

Yeni tarihlere göre e-kayıt 4 gün, şahsen kayıt 1 gün uzatıldı.

YÖK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020 YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verildi. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00’ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı.”

Yeni duruma göre 29 Ağustos–6 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri, 31 Ağustos–5 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek. Daha önceden 2020 YKS şahsen kayıt işlemlerinin 31 Ağustos-4 Eylül 2020, elektronik kayıtların ise (e-kayıt) 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı.