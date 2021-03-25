YÖK- Genç üniversiteler buluşması

Şubat ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışıyla hayata geçirilen YÖK Anadolu Projesi ile, 12 kıdemli üniversite, 2006 yılından sonra kurulan 15 genç üniversite eşleştirildi. Eşleşen üniversiteler birbirine belirlenen bölümlerde öğretim üyesi desteği sağlayacak. Genç üniversitelerin rektörleriyle YÖK Başkanı Saraç, Ankara’da bir araya geldi.

Saraç, toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Yeni YÖK olarak hayata geçirdiğimiz 'yeni ve yenilikçi' projelerimizden biri olan 'YÖK Anadolu Projesi'nin tanıtımı şubat ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilmişti. Bilindiği üzere YÖK Anadolu Projesi ile 2006’dan sonra kurulan ve gelişmekte olan ‘genç’ üniversitelerimizi, akademik insan gücü ve araştırma altyapısı bakımından nispeten daha gelişmiş ‘kıdemli’ üniversitelerimizle belirlenen bazı bölümler/program bazında eşleştirdik. Bu üniversiteleri eşleştirme konsepti, Avrupa yükseköğretim alanında üzerinde çalışılan önemli başlıklardan birisidir. Bu proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirmek üzere 15 Genç Üniversitemizin rektörleri ile YÖK’te bir araya geldik. Faydalı bir toplantı oldu."

Genç Üniversiteler:

Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Hakkâri, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak üniversiteleri

YÖK ANADOLU PROJESİNDE:

- Bir üniversite en fazla iki üniversiteyle eşleştirildi.

- İki üniversite arasındaki eşleşme en fazla beş bölüm/program düzeyinde yapılabilecek.

- Kıdemli üniversitelerde bulunan kıdemli öğretim üyeleri Genç Üniversitelerin belirlenen alanlardaki programlarında ders veriyor.

- Eşleşen üniversitelerin eğitim ve öğretim, araştırma altyapıları ve kütüphane imkânları karşılıklı olarak kullanılabiliyor.

- Eşleşen üniversiteler belirleyecekleri alanlarda ortak yayın ve projeler yürütebiliyor.