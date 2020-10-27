YÖK fotoşop bilen personel arıyor

Yükseköğretim Kurulu tarafından ilana çıkan pozisyonlar için aranan nitelikler şöyle:

- Üniversitelerin mühendislik, fen-edebiyat, iletişim, eğitim, güzel sanatlar fakültelerinin birinden mezun olmak.

- HTML + CSS konusunda tecrübeli olmak.

- Photoshop, illustrator programlarını kullanabilmek.

- İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dillerinin birinden KPDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

- Adobe Illustrator, Adobe Indesing ve Adobe Photoshop programlarını kullanabilmek.

- Kitap, katalog, dergi gibi yayınların tasarımı, uygulaması ve baskıya hazırlanması konusunda tecrübeli olmak.

İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1- Başvuru formu (fotoğraflı ve imzalı)

2- Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi

3- 2020 KPSS P3 sonuç belgesi

4- Yabancı Dil Bilgisi seviyesini gösteren belge

5- Özgeçmiş

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge

Başvurular ilan tarihinden itibaren www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasının ardından istenen belgelerle birlikte 2-16 Kasım tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (Personel Dairesi Başkanlığı) posta ile gönderilecek.

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2020 KPSS P3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecek.

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması gerekiyor. Adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacak.