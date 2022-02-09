YÖK ‘Doktora’ öğretiminin kalitesini artıracak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?#RUSYA
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
Bakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mıBakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?#Fatih Dönmez
21 kişi mahsur kalmıştı 16 saat sonra güzel haber21 kişi mahsur kalmıştı! 16 saat sonra güzel haber#Kazdağları
Ukraynaya sunulan tek yol Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasınUkrayna'ya sunulan tek yol! 'Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasın'#RUSYA
Tüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacakTüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacak#Polis
Otomotiv devinde kriz büyüyor Hem kazancı hem satış beklentileri düştüOtomotiv devinde kriz büyüyor! Hem kazancı hem satış beklentileri düştü#Toyota
Aşı olanın yüzü gülecek... İki milyon dolar ödülAşı olanın yüzü gülecek... İki milyon dolar ödül! #Maryland
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran beraat ettiİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran beraat etti#Eskişehir
Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralıKolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı#Kolombiya
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Koyun değil keçi ol dedi... En büyük vurgunu yaptı'Koyun değil keçi ol!' dedi... En büyük vurgunu yaptı#Bitcoin
İstanbulun göbeğinde kan donduran anlar Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadıİstanbul'un göbeğinde kan donduran anlar! Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadı#İstanbul
HABERLEREğitim Haberleri

YÖK ‘Doktora’ öğretiminin kalitesini artıracak

#YÖK#Prof. Dr. Erol Özvar#Türkiye
YÖK ‘Doktora’ öğretiminin kalitesini artıracak

Yükseköğretimin en üst kademesi olan doktora öğretiminin iyileştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 14 Şubat’ta ‘Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı’ düzenlenecek.

Haberin Devamı

Çalıştaya yaklaşık 50 üniversitenin farklı alanlarından lisansüstü eğitimden sorumlu enstitü yetkilileri, doktora öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri katılacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’de doktora öğretiminin kalitesini artırmak stratejik önceliklerimiz arasında. Çalıştayda doktora öğretimini iyileştirmek maksadıyla tüm paydaşların görüşlerini toplamak istiyoruz. Katılımcılar bilim alanlarına ve müzakere konularına göre gruplandırılacaklar. Çalıştayda doktora programı açma ve öğrenci kabulü, doktora öğretim süreçleri, doktora öğretiminde danışmanlık hizmeti, doktora öğretiminde idari süreçler ile araştırma ve tez süreçleri gibi tüm konuları masaya yatıracağız. Böylece, alan bazlı somut önerilerin geliştirilmesini amaçlıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Öte yandan çalıştayda, doktora öğretimine dair sorun alanlarının tespit edilmesi ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesi ile doktora öğretiminin niteliğinin geliştirilmesi hususlarında yol haritası belirlenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YÖK#Prof. Dr. Erol Özvar#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları