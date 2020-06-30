YÖK doktora bursuna başvuruyu uzattı

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, üniversiteler ve aday öğrencilerden gelen talep üzerine '100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı'nın (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi) başvuru dönemi 3 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı. Adaylar, bu tarihe kadar başvurularını yapabilecek.

YÖK pandemi dönemine özel olmak üzere doktoralı insan kaynağına ihtiyacı karşılamak ve gelecek nesillere insan kaynağı yetiştirmek amacıyla, yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda doktora bursu verileceğini açıklamıştı. 17 Haziran'da başlayan başvurular https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresinden yapılabiliyor.