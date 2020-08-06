YÖK destek burslarına devam ediyor

YÖK tarafından, 2016-2017 eğitim öğretim yılından beri ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi ve refahı için önemli olan alanlara öncelik tanımak suretiyle belli lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrencilere 'YÖK Destek Bursu' veriliyor. Stratejik alanlar olarak belirlenen temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk üç sırada yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca aylık burs verilmeye devam edilecek. Bugüne kadar bu alanları seçerek gerekli şartları taşıyan yaklaşık 3 bin öğrenci, YÖK bursundan yararlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında da 101 üniversitede 557 program için 1671 öğrenciye daha aylık 800 lira burs verilecek. Burs artış oranı 2021 yılı ocak ayında YÖK tarafından değerlendirilecek.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE İŞBİRLİĞİ

Yeni YÖK, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması konusunda sektör temsilcileri ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda, YÖK ve sektör temsilcileri arasında protokoller imzalandı. 2020-2021 öğretim döneminden itibaren üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler, maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından net asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanacak, ayrıca istihdamlarında kolaylık sağlanacak.

TEKSTİL VE DERİ MÜHENDİSLERİNE ASGARİ ÜCRET BURSU

YÖK ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği arasında yapılan protokol kapsamında ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren şartları taşıyan bütün öğrencilere, ilk beş tercihinden en az birisinin tekstil veya deri mühendisliği olması şartıyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme puanına göre burs verilecek.

BU SENE İLK DEFA FELSEFE PROGRAMI DA BURS DESTEĞİ ALACAK

Bu sene YÖK Destek Programının kapsamı genişletilerek Felsefe bölümü de YÖK Destek Bursu kapsamına alındı. 2020 yılı belirlenen kontenjanlar itibariyle 57 devlet üniversitesinde öğrenci alan felsefe bölümü bulunuyor. Son yıllarda bu programlara ilginin azaldığını ve bazı üniversitelerdeki kontenjanların dolmadığını belirten YÖK, bunun üzerine bir dizi tedbir alarak bu programı da destek bursu kapsamına aldığını duyurdu. YÖK yetkilileri yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

“Eleştirel ve mantıksal yaklaşımla analiz yapma yeteneğinde felsefi ve mantıki düşüncenin rolü büyük. Üniversitelerin sadece bilgiye sahip insanlar değil, aynı zamanda dünyayı ve hayatı yorumlayabilme kabiliyetine sahip insanlar da yetiştirme gibi fonksiyonu var. Felsefe üniversite öğrencisinin entelektüel düzeyini yükselten, onu münevver kılan, onun şahsiyetini olgunlaştıran bir program, dolayısıyla üniversitenin diğer programları ile ilişkisinin kurulması ve seçmeli dersler havuzunda olması gerekiyor. Bundan dolayı üniversitelerimizde felsefe programlarının zayıflamaması, bu eğitimin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Bu düşünceler ile Yeni YÖK konsepti içinde felsefe bölümü YÖK Destek Bursları kapsamına dâhil edilmiş olup devlet üniversitelerinde; bu programlara ilk 15 tercihinde yer vererek ilk üç sırada yerleşen başarılı öğrencilerimize karşılıksız 800 lira burs verile​cek."​