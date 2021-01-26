YÖK değişim programlarını iptal etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Farabi Değişim Programı’nı geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında ,COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında iptal etmişti. Mevcut riskler göz önüne alan YÖK, Farabi Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmamasını, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 20 Ocak tarihli toplantısında uygun buldu.

Mevlana Değişim Programı, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı ve Türkiye-Pakistan Çağrılı Uluslararası Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmamasına karar verildi. Konuyla ilgili tüm devlet üniversitelerine gönderilen yazıda, şu açıklamalara yer verildi:

“COVID-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerle ilgili olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında Mevlana Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketliliklerin iptal edilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 18 Mart 2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştu. Mevcut riskler göz önüne alınarak, Mevlana Değişim Programı, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı ve Türkiye-Pakistan Çağrılı Uluslararası Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmaması Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 20 Ocak tarihli toplantısında uygun bulundu.”