YÖK 'COVID-19' sitesi açtı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), COVID-19 küresel salgını boyunca yaptığı çalışmaları, alınan yönetim ve mevzuat kararlarını kamuya, ulusal ve uluslararası akademi camiasına duyurmak amacıyla "//covid19.yok.gov.tr/" web sitesini erişime açtı. Test amaçlı erişime açılan sitede YÖK'ün COVID-19 küresel salgını konusundaki yönetim ve mevzuat kararları kronolojik sırayla yer aldı. Sitede ayrıca, üniversitelerin uzaktan öğretimine ilişkin durum tespitini ortaya koyan anket ve grafikler de bulunuyor.

YÖK BAŞKANI SARAÇ’TAN TEŞEKKÜR

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, web sitesinde yayımlanan yazıda akademisyenlere, yöneticilere ve öğrencilere yükseköğretime olan katkıları, ürettikleri değerler ve güvenleri için teşekkür etti. Bu süreçte eğitim ve öğretimin uzaktan ve çevrimiçi olarak yürütülmesinin ve aksamadan devam etmesinin anlamlı ve önemli bir başarı olduğunun altını çizen Saraç, "Site, COVID-19 küresel salgını boyunca Yükseköğretim Kurulunun yaptığı çalışmaları, alınan yönetim ve mevzuat kararlarını, kamuya, ulusal ve uluslararası üniversite camiasına duyurmak amacıyla açılmıştır. Ayrıca Türk üniversitelerinin bu konuda ürettiği, yaptığı çalışmaları duyurabilmek için de üniversitelerin web sitelerine ait linkler sitede yer alacaktır" diye belirtti.

YÖK Başkanı Saraç'ın "Pandemi Günlerinde Türk Yükseköğretimi" isimli makalesine de yer aldığı sitede üniversitelerdeki online eğitim, internet semineri, COVID-19'a yönelik bilimsel yayın ve üretimlerinin linkleri de bulunuyor.