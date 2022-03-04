YÖK bursları yükseltildi

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YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında her çağrı döneminde belirlenen 100 öncelikli tematik alanda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören veya görecek olan öğrenciler destekleniyor. Burs programı kapsamındaki alt alanlar her çağrı döneminde güncel ihtiyaçlar ve paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda revize edildi.

BURS MİKTARLARI GÜNCELLENDİ

Alt alanıyla ilgili tez çalışmaları yapmak üzere yurt dışına çıkış izni talep eden 100/2000 YÖK Doktora bursiyerleri 1 ay desteklenmekte iken Başkanlığımıza gelen görüş ve talepler neticesinde bu bursiyerlerin, tezleriyle ilgili çalışma yapmak şartıyla, yurt dışında bulundukları 1 yıla kadar olan sürenin desteklenmesi de kararlaştırıldı.

2022 yılı için güncel burs miktarları şöyle oldu:

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YÖK 100/2000 Doktora Bursu Çalışmayanlar için aylık 2600 TL’den 3825 TL’ye, Çalışanlar için 700 TL’den 910 TL’ye,

* YÖK Lisans Destek Bursu 850 TL’den 1000 TL’ye,

* TEBİP Bursu 1200 TL’den 1500 TL’ye,

* Yabancı Uyruklu Lisans Bursu1100 TL’den 1500 TL’ye,

* Yüksek Lisans Bursu 1750 TL’den 2300 TL’ye,

* Doktora Bursu ise 2900 TL’den 3500 TL’ye yükseltildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen burslardan her yıl yaklaşık 9 bin öğrenci yararlanıyor.