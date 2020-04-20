YÖK Başkanı’ndan yurtdışındaki akademisyen ve öğrencilere çağrı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönüşleriyle ilgili planları hatırlatarak, Türkiye’ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerin ilgili büyükelçilik veya başkonsolosluklarla iletişime geçmelerini istedi. YÖK Başkanı Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 salgını nedeniyle yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın ülkemize dönüşlerine ilişkin Dışişleri Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar doğrultusunda 72 ülkeden 105 uçak seferi planlanmaktadır. Yurtdışında bulunan ve Türkiye’ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerimizin, ilgili büyükelçilik veya başkonsolosluklar ile iletişime geçmeleri, ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın kurumsal web sayfası ve sosyal medya hesaplarından gelişmeleri takip etmeleri önem taşımaktadır."