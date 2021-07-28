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Eğitim
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 19:14 | Son Güncelleme:

YÖK Başkanı’ndan veda ziyareti

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YÖK Başkanı’ndan veda ziyareti

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'e veda ziyaretinde bulundu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç hocamıza Türk yükseköğretimine yaptığı önemli katkılar, verdiği emekler ve kurumumuza destekleri için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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