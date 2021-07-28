YÖK Başkanı’ndan veda ziyareti

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç hocamıza Türk yükseköğretimine yaptığı önemli katkılar, verdiği emekler ve kurumumuza destekleri için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç Hocamız kurumumuza veda ziyaretinde bulundu. Hocamıza Türk Yükseköğretimine yaptığı önemli katkılar, verdiği emekler ve kurumumuza destekleri için teşekkür ederim. @YuksekogretimK @yekta_sarac pic.twitter.com/imtphxsJxN — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 28, 2021