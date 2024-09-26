YÖK Başkanı’ndan kalite ve istihdam vurgusu

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulunda gerçekleştirilen 260. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Yüksek öğretimdeki planlamalar ve yenilikler üzerine konuşan Özvar 2024-2025 akademik yılında pek çok üniversitede derslerin başladığını belirtti ve herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi adına gereken bütün tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı.

AKADEMİK YIL YENİLİKLERLE BAŞLADI

Özvar şöyle devam etti: “Yeni eğitim öğretim yılıyla beraber devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarının kapatılması, istihdamla ilişkisi zayıflayan programların kontenjanlarının azaltılması ve açık öğretimdeki öğretmenliğe temel teşkil eden beş programa “ikinci üniversite” kapsamında 35 yaş sınırının uygulanması gibi kararlar alındı. Ayrıca bu yıl açılan dijital ve yapay zekâ temelli 73 ön lisans ve lisans programının öğrenciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Programlarda doluluk oranı yüzde yüz olarak gerçekleşmiştir. Bu vesileyle, üniversite yönetimlerinden bu programlara ilişkin kalite standartları hususunda özel bir hassasiyet göstermelerini bekliyorum. Aldığımız tüm kararlar hem yükseköğretimde istihdama duyarlılığı hem de program kalitesini artırmayı hedefliyor.”

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EKSİKLİKLERİ DÜZELTMEK İÇİN ÇALIŞMALAR

2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu Karnesi’nde Türkiye’nin yükseköğretim alanında başarısına dikkat çeken Özvar, eksik kalınan noktalarda ise bir an önce düzeltilmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, “Raporun geneline bakıldığında ülkemizin yükseköğretimin ilgili göstergeleri bakımından son derece başarılı bir performans gösterdiği görülmektedir. Bu durum, yükseköğretim sistemimizin Avrupa Yükseköğretim Alanı içindeki başarılı konumunu göstermesi bakımından memnuniyet vericidir” dedi.

TÜRKİYE AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİ

Özvar, eğitim öğretim hayatına yeni başlayan ‘Türkiye Azerbaycan Üniversitesi’ne Azerbaycan’da başarılı öğrencilerin ilgi gösterdiğini söyledi. Bu yıl ilk olarak ODTÜ tarafından Bilgisayar Mühendisliği, İTÜ tarafından Endüstri Mühendisliği ve Hacettepe Üniversitesi tarafından Gıda Mühendisliği programlarının açıldığını kaydeden Özvar, “Bu programlara yerleşme hakkı kazanan öğrenci sayısı 86. Bunların arasında Azerbaycan merkezi yerleştirme sınavlarında en yüksek puanları alan başarılı öğrenciler olması TürkiyeAzerbaycan Üniversitesine yönelik şimdiden ciddi bir teveccühün olduğunu göstermesi bakımından sevindiricidir ” dedi.