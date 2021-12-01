YÖK Başkanı’ndan Azerbaycan’a ziyaret

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kedim Sekterden Arınça: Kurtar beni Bülent AbiKedim Sekter'den Arınç'a: Kurtar beni Bülent Abi#Bülent Arınç
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilirBilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid'i bitirebilir!#Omikron
Katil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozduKatil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozdu#Alec Baldwin
Yatırımcılarla kritik toplantı Kavcıoğlu: Para politikasının etkilerini 2022nin ilk yarısında gözlemleyeceğizYatırımcılarla kritik toplantı! Kavcıoğlu: Para politikasının etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz#Merkez Bankası
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Milyonların umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıMilyonların umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Korkutan varyant iddiası: Omicronu nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadıKorkutan varyant iddiası: Omicron'u nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadı!#Omicron
Cani baba öldüresiye darbetmişti Cihan bebek öldü iddialarına hastaneden yanıtCani baba öldüresiye darbetmişti! 'Cihan bebek öldü' iddialarına hastaneden yanıt#Cani Baba
Asgari ücrete fevkinde zamAsgari ücrete fevkinde zam!#Asgari Ücret
Daha önceden de tehdit etmişti... Kripto para borsalarıyla ilgili önemli uyarıDaha önceden de tehdit etmişti... Kripto para borsalarıyla ilgili önemli uyarı#SEC
Ferhan’ın vefat haberini alınca... Derya Baykal o günü anlattıFerhan’ın vefat haberini alınca... Derya Baykal o günü anlattı! #Derya Baykal
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz miBiri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Türk futbol tarihine geçen maç, inanılmaz senaryoTürk futbol tarihine geçen maç, inanılmaz senaryo!#Hatayspor
Fatih Terim ve avukatları İrfan Can Kahveci...Fatih Terim ve avukatları! İrfan Can Kahveci...#Galatasaray
HABERLEREğitim Haberleri

YÖK Başkanı’ndan Azerbaycan’a ziyaret

#YÖK#Azerbaycan#Erol Özvar
YÖK Başkanı’ndan Azerbaycan’a ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan ile  yükseköğretim alanında atılacak yeni adımlarla daha köklü ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.  İlk yurt dışı resmi ziyaretini Azerbaycan’a yapan Özvar, Azerbaycan ile yükseköğretim alanında atılması planlanan adımların detayları üst düzey yetkililer ile görüşecek.

Haberin Devamı

YÖK Başkanı Erol Özvar ve beraberindeki YÖK heyeti, Azerbaycan programının ilk gününde Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki akademik iş birlikleri konularını görüştü.

AZERBAYCAN EĞİTİM BAKANI EMRULLAYEV'LE GÖRÜŞME
Ardından  Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya gelen Özvar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliklerinin mevcut durumu gözden geçirilerek, yeni iş birliklerine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakan Emrullayev, Başkan Özvar'ı Azerbaycan'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları görüşmenin iki kardeş ülke arasındaki yükseköğretim alanında ilişkileri güçlendirmede önemli bir adım olduğunu söyledi.

Özvar da davet ve sıcak karşılama için Emrullayev'e teşekkür ederek “iki kardeş ülke olarak yükseköğretim alanında atılacak yeni ve önemli adımlarla aramızdaki ilişkileri daha da köklü hale getirmek iradesini taşıdığını” belirtti.

 

TÜRK VE AZERBAYCAN ŞEHİTLİKLERİNİ ZİYARET
Özvar, Azerbaycan ziyareti kapsamında ilk olarakHaydar Aliyev'in kabrine, 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk bıraktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YÖK#Azerbaycan#Erol Özvar

BAKMADAN GEÇME!

Tam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne | Kimler risk altında

Tam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne? | Kimler risk altında?

#COVID-19
Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil