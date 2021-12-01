YÖK Başkanı’ndan Azerbaycan’a ziyaret

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YÖK Başkanı Erol Özvar ve beraberindeki YÖK heyeti, Azerbaycan programının ilk gününde Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki akademik iş birlikleri konularını görüştü.

AZERBAYCAN EĞİTİM BAKANI EMRULLAYEV'LE GÖRÜŞME

Ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya gelen Özvar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliklerinin mevcut durumu gözden geçirilerek, yeni iş birliklerine yönelik çalışmalar ele alındı. Bakan Emrullayev, Başkan Özvar'ı Azerbaycan'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları görüşmenin iki kardeş ülke arasındaki yükseköğretim alanında ilişkileri güçlendirmede önemli bir adım olduğunu söyledi.

Özvar da davet ve sıcak karşılama için Emrullayev'e teşekkür ederek “iki kardeş ülke olarak yükseköğretim alanında atılacak yeni ve önemli adımlarla aramızdaki ilişkileri daha da köklü hale getirmek iradesini taşıdığını” belirtti.

TÜRK VE AZERBAYCAN ŞEHİTLİKLERİNİ ZİYARET

Özvar, Azerbaycan ziyareti kapsamında ilk olarakHaydar Aliyev'in kabrine, 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk bıraktı.