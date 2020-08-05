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Eğitim
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 20:01,Son Güncelleme:

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Ege Üniversitesi yöneticileriyle görüştü

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YÖK Başkanı Yekta Saraç, Ege Üniversitesi yöneticileriyle görüştü
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Ege Üniversitesi yöneticileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel Kovid-19 salgını nedeniyle üniversite yöneticileri ve akademisyenlerle dijital ortamlarda birlikte olmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Ege Üniversitesi'nin rektörü, senato üyeleri ve hocaları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldiklerini aktaran Saraç, "Yeni YÖK ve yükseköğretime dair hocalarımızla sohbet etme imkanı bulduğumuz yararlı bir görüşme oldu. Üniversitemizin rektörünü, diğer yöneticilerini, hocalarını ve idari personelini gayretlerinden dolayı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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