YÖK Başkanı Saraç, vakıf üniversiteleri rektörleriyle toplantı yaptı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vakıf üniversitelerinin rektörleri ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında vakıf yükseköğretim kurumlarındaki mevcut durumu ele aldıklarını söyledi. Toplantıda, uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin istişarelerde bulundukları belirten Saraç, dijital eğitim yöntemlerine yönelik genel bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Salgın sürecindeki diğer meseleleri de müzakere ettiklerini ve karşılıklı olarak çok faydalı olduğunu değerlendirdikleri toplantıları yapmaya devam etmeyi kararlaştırdıklarını aktaran Saraç, "Yeni YÖK olarak, Türk yükseköğretimini devlet-vakıf ayrımı yapmaksızın bir bütün olarak düşünüyor, tasarlıyor ve kalite çıtasını bütün üniversitelerimizle birlikte daha yukarılara taşımaya çalışıyoruz" dedi.