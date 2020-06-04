MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYÖK Başkanı Saraç: Uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi
GeriEğitim YÖK Başkanı Saraç: Uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 13:37,Son Güncelleme:

YÖK Başkanı Saraç: Uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YÖK Başkanı Saraç: Uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi
Abone Olgoogle-news

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Yükseköğretimdeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi" dedi. Saraç, "Örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin asgari yüzde 10'unun uzaktan öğretimle verilmesi güçlü şekilde tavsiye ve teşvik edilecek" açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle