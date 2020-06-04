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YÖK Başkanı Saraç: Uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Yükseköğretimdeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi" dedi. Saraç, "Örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin asgari yüzde 10'unun uzaktan öğretimle verilmesi güçlü şekilde tavsiye ve teşvik edilecek" açıklamasını yaptı.
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