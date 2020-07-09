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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 09.07.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerin ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerini destekleyeceğiz

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YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerin ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerini destekleyeceğiz
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 'gıda ve hayvancılık' alanlarında ihtisaslaşacak altı üniversitenin rektörleriyle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 'gıda ve hayvancılık' alanlarında ihtisaslaşacak altı üniversitenin rektörleriyle YÖK'te bir araya geldi. Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üniversitelerin ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerini yakından takip etmeye ve desteklemeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:
'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması' projemiz kapsamında yer alan üniversitelerimizden, 'gıda ve hayvancılık' alanlarında ihtisaslaşacak altı üniversitemiz ile YÖK’te bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıya ilgili YÖK üyelerimizin yanı sıra gıda ve hayvancılık alanlarında çalışmalar yürüten 'Bingöl, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Kırklareli, Kırşehir Ahi Evran, Muş Alparslan ve Siirt Üniversitelerinin' rektörleri ve ilgili rektör yardımcıları katıldı. Toplantıya katılan üniversitelerimizin değerli yöneticileri, proje kapsamında ihtisaslaşacakları gıda ve hayvancılık alanlarında şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, geleceğe dönük alan bazlı projeksiyonlarını paylaştılar. Ülkemiz açısından çok önemli olan bu projemiz kapsamındaki üniversitelerimizin ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerini yakından takip etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz."

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