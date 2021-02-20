YÖK başkanı Saraç babasını kaybetti

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Emin Saraç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç Hocaefendi kısa bir süre önce Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin." denildi.

Fatih Camiinde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Fatih Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?

Tokat'ın Erbaa ilçesinin Tanoba kasabasında 1929 yılında doğan Saraç, ilim tahsili yüksek bir aileden geliyordu. 1943'te ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi. Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'nin yanında Kur'ân talimi yapmaya ve Telhîs okumaya başladı.

Emin Saraç, Mısır'da 9 yıl kalarak eğitimine devam etti.

Emin Saraç, Fi-Zılalil-Kur'ân mütercimleri arasında yer aldı. Ama o eser telifi yerine daha çok ders vermeyi tercih etti. 2000'den fazla talebe yetiştirdi. Yurt dışındaki ilim meclislerinde defalarca Türkiye'yi temsil eden Saraç, Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Hindistan, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle ilmî irtibatını devam ettirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, "Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.