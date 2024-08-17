YÖK Başkanı: Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde olacağız

Haberin Devamı

İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, üniversitelerde verilen sağlık eğitimi ile hizmetleri alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca programda, sağlık eğitiminin geliştirilmesi ve daha etkin bir sağlık hizmeti sunumu yapılması amacıyla atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Marmara Bölgesi’nde tıp fakültesi bulunan üniversitelerin rektörleri, dekanları ile başhekimlerin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Özvar, tıp fakültelerinde şu an 120 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek şunları söyledi:

KONTENJANLARI İHTİYACA GÖRE BELİRLEYECEĞİZ

“Önümüzdeki yıllarda Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin ve hükümetimizin ilgili organlarıyla ülkemizin hekim ihtiyacını ve üniversitelerimizin kapasitelerini dikkate alarak fakültelerimizdeki kontenjanları belirleyeceğiz. Sağlık hizmetinin kalitesi hekimin kalitesinden geçer. Hekim ne kadar kaliteli yetişirse sağlık hizmeti de o kadar kaliteli olur. Sağlık Bakanlığımız ile tam bir iş birliği içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçte önceliğimiz, zaten bir marka olan tıp eğitimimizin kalitesini daha da artırmak olacak.”

Haberin Devamı

‘STANDARTLARIMIZI YUKARIYA TAŞIYACAĞIMIZA İNANIYORUM’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik üniversitelerle ortak projeler geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, “En büyük hedeflerimizden biri, üniversitelerdeki araştırmaya dayalı eğitimin gelişmesi. Dünyada yapılan ne varsa bunu gerçekleştirebileceğimiz bir üniversite ve hastane camiasını oluşturmayı amaçlıyoruz. Birlikte çalışarak, sağlık eğitimi ve hizmetinde standartlarımızı daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum.” dedi.