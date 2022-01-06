Özvar: “Eğitim öğretim devam ediyor”

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Özvar, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a geldi. Prof. Dr. Özvar, Kafkas Üniveristesi Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Özvar daha sonra KAÜ Toplantı Salonu’nda Üniversite senato üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Özvar, “Eğitim öğretimin devamının Yüksek Öğretim Kurumları için fevkalade önemli bir ölçek, bizler pandemi döneminde, salgın döneminde de üniversitelerimiz eliyle kısa bir dönem hariç eğitim öğretimiz kesintiye uğramadı. Bu bizler için fevkalade önemlidir. Yüksek Öğretim Kurumları bütün illerimizde bu salgın ortamında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. İnşallah bundan sonrada sürdürmeye devam edecektir. Yüksek Öğretim Kurumu olarak almış olduğumuz karar gereği ki bu sitelerimizde ilan edilmiştir. Üniversitelerimiz eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanacakları usul ve esaslar konusunda genel bir çerçeve içerinde kendi kararlarını alabilmektedirler” diye konuştu.

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Yapılan açıklamalarının ardından senato toplantısı basına kapalı olarak devam etti.