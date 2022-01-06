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Özvar: “Eğitim öğretim devam ediyor”

#YÖK#Salgın#Erol Özvar
Özvar: “Eğitim öğretim devam ediyor”

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Son zamanlarda salgınla alakalı tabi bizlerde çok yakından takip ediyoruz. Ülkemizde vaka sayılarının artışı söz konusudur. Üniversitelerimizi çok yakından takip ediyoruz. Nitekim Sağlık Bakanlığı'yla yaptığımız protokoller dahilinde üniversite yönetimlerimiz kayıtlara giren vaka sayılarımızı yakından takip edebiliyor. Bizlerde ülke genelinde üniversite öğrencilerinin, akademik personelin ve idari personelin hem açılanma durumunu takip ediyoruz. Hem de öğrencilerimizin enfekte olan veya bu hastalığı geçirmiş veya bağışıklık kazanmış olanları izliyoruz” dedi. Özvar, üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetlerinde kendi kararlarını alabileceklerini belirtti.

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Özvar, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a geldi. Prof. Dr. Özvar, Kafkas Üniveristesi Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Özvar daha sonra KAÜ Toplantı Salonu’nda Üniversite senato üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Özvar, “Eğitim öğretimin devamının Yüksek Öğretim Kurumları için fevkalade önemli bir ölçek, bizler pandemi döneminde, salgın döneminde de üniversitelerimiz eliyle kısa bir dönem hariç eğitim öğretimiz kesintiye uğramadı. Bu bizler için fevkalade önemlidir. Yüksek Öğretim Kurumları bütün illerimizde bu salgın ortamında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. İnşallah bundan sonrada sürdürmeye devam edecektir. Yüksek Öğretim Kurumu olarak almış olduğumuz karar gereği ki bu sitelerimizde ilan edilmiştir. Üniversitelerimiz eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanacakları usul ve esaslar konusunda genel bir çerçeve içerinde kendi kararlarını alabilmektedirler” diye konuştu.

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Yapılan açıklamalarının ardından senato toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler kutsal mekanlardır

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