YÖK Başkanı Özvar: Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi dünyada ilk olacak

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’na katıldı. Özvar, YÖK’ün en önemli misyonunun, uluslararası görünürlüğü ve saygınlığı artıracak tedbirler almak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Yükseköğretim sistemimizin lokomotifi olan araştırma üniversitelerimizin uluslararası alanda daha görünür olmalarını arzu ediyoruz. Son yıllarda başta araştırma üniversitelerimiz olmak üzere, üniversitelerimizin uluslararası sıralamalarda istikrarlı bir şekilde yükselişe geçmiş olmalarını memnuniyetle karşılıyor ve daha iyi neticeler için üniversitelerimizi destekliyor ve teşvik ediyoruz. QS 2025 Dünya Sıralaması’nda 5 üniversitemiz ilk 500 içerisine girerken 11 araştırma üniversitemiz ilk bin içerisine girme başarısını gösterdi. Bu istikrarlı yükselişin önümüzdeki yıllarda hızlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Nitekim 12’nci Kalkınma Planı’nda yer alan yükseköğretimle ilgili hedeflerimizden birisi de dünya akademik başarı sıralamalarında ilk 500’de yer alan üniversite sayımızı 2028 yılında 10’a çıkarmak olarak belirlendi.

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‘TÜRKİYE-AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİ’Nİ AÇIYORUZ

23 Eylül’de Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’ni fiilen açıyoruz. Bu açılışı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bizim için tarihi bir adım. Türkiye’den 3 araştırma üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi’nin mevcut 3 programını, yurt dışında kurulan bir üniversiteye taşıyoruz. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi yeni uluslararası üniversite modeli özelliğiyle dünyada bir ilk olacak. Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri, en iyi oldukları alanlarla ilgili programlarını Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi bünyesinde açarak bu programların akademik sorumluluğunu üstlenecek. İlk defa uygulayacağımız bu modeli önümüzdeki yıllarda farklı coğrafyalara da taşıyarak yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.