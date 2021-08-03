YÖK Başkanı Özvar: Tercih sürecini kolaylaştırmak istedik

Fuar açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bugünlerde program ve üniversite tercihleri konusunda geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. Küresel COVID-19 salgınının yol açtığı bu sancılı dönemde, tercih sürecini sizin için kolaylaştırmak amacıyla ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021’ adıyla bir fuar düzenleyerek, üniversitelerimizi dijital bir platformda sizlere tanıtmak istedik” dedi.

Youtube üzerinden yayınlanan açılış konuşmasının tamamı şöyle:

“Sevgili Gençler,

Zorlu bir maratondan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum.

Bugünlerde program ve üniversite tercihleri konusunda geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. Küresel Kovid-19 salgınının yol açtığı bu sancılı dönemde, tercih sürecini sizin için kolaylaştırmak amacıyla “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021” adıyla bir fuar düzenleyerek, üniversitelerimizi dijital bir platformda sizlere tanıtmak istedik.

03-06 Ağustos 2021 tarihlerinde dört gün boyunca 09:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edebileceğiniz sanal fuarın, tercih sürecindeki kararlarınızda önemli oranda yol gösterici olacağına, size en uygun program ve üniversite tercihini yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu fuarda öğrenim görmek istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz tüm konuları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkili temsilcilerinden doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenebileceksiniz. Ayrıca YÖK-ATLAS uygulamamızın da tercih sürecinde size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olduğunu özellikle hatırlatmak isterim.”

Üniversite tercihi yapacak adaylar, sanal fuara 3- 6 Ağustos tarihleri arasında “https://sanalfuar.yok.gov.tr” adresinden erişim sağlayabilecek.