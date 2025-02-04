YÖK Başkanı Özvar sanayicilere seslendi: “Elinizi taşın altına koyun”

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“Meslek Yüksekokullarının (MYO) Mevcut Durumu ve Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı” YÖK Başkanı Erol Özvar’ın başkanlığında; rektörler, akademisyenler, MYO müdürleri, organize sanayi bölgeleri ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay MYO’larda daha iyi bir eğitim için atılacak adımları belirlemek üzere düzenlendi.

MYO’ların ekonomik kalkınmanın temel dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayan Erol Özvar şöyle konuştu:

“YÖK olarak istihdamla doğrudan ilişkilendirilebilen programların açılmasına ve mevcut programların sektörel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesine büyük önem veriyoruz. Hedefimiz, her bir MYO’nun bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara duyarlı, istihdamı önceleyen ve sürdürülebilir bir mesleki eğitim modeliyle faaliyet göstermesi.

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SEKTÖRLE BİRLİKTE ÇALIŞALIM

MYO’ların dönüştürülmesinde sadece paydaşlarımızın çabaları yetmez. En az bu çaba kadar sektör temsilcilerinin yani imalatın, hizmetin, ticaretin içinde bulunanların da taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu tek taraflı çözülecek bir mesele değil. Hem sektör hem de eğitim temsilcilerinin tam bir iş birliği içerisinde ortak hedef doğrultusunda hareket etmesi, bu ülkenin ekonomik kalkınmasında ihtiyacı duyulan gerek nitelikli personelin ve ara eleman ihtiyacının karşılanmasında doğrudan etkili olacak.

İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ BÖLÜMLERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Mezunlarının istihdam oranı düşük olan veya artık sektör tarafından talep edilmeyen programları gözden geçirerek bu tür programların ya kapatılması ya da güncel ihtiyaçlara uygun bir şekilde dönüştürülmesi için stratejik bir süreç başlattık. Bu konuda sektör temsilcilerinin ve ilgili kurumların görüşlerini alarak, yeni beceri setleri gerektiren alanlara yönelik programlar tasarlıyoruz.

MEZUNLARIN İŞ BULMA ORANI YÜZDE 80

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) kurulan meslek yüksekokulları mesleki eğitimde önemli bir başarı örneği oldu. Bu model öğrencilerin teorik bilgiyi doğrudan iş ortamında uygulayarak öğrenmesini sağlıyor. OSB-MYO mezunlarının iş bulma oranının yüzde 80 gibi yüksek seviyelerde gerçekleşmesi bu modelin son derece etkili olduğunu ortaya koyuyor. OSB’de faaliyete geçen meslek yüksekokullarımızın başarılarından ilham alarak bu modelin daha fazla yaygınlaştırılmasını ve tüm Türkiye genelinde sanayiyle eğitimi bütünleştiren bir yapının kurulmasını planlıyoruz.”

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ÖĞRENCİ BAŞINA 11 BİN TL DESTEK

YÖK tarafından OSB’lerde kurulan MYO’lara 2018 yılından bu yana eğitim desteği veriliyor. 2024 yılında OSB içinde yer alan imalat, lojistik ve bilişim sektörlerine yönelik mesleklere ilişkin belirlenen 32 farklı ön lisans programındaki öğrencilerin mesleki becerilerini ileri düzeye çıkarmak amacıyla öğrenci başına ortalama 11 bin TL tutarında eğitim desteği verildi. OSB’lerde kurulan 17 MYO’da öğrenim gören 5 bin 623 öğrenci için toplamda 64 milyon 554 bin 179 TL eğitim desteği sunuldu. Destek alan toplam önlisans program sayısı 88 oldu.