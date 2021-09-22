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YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88.56’sı aşılandı

#Koronavirüs Aşısı#Öğretim Görevlileri#YÖK
YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88.56’sı aşılandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öğretim görevlilerinin yüzde 88,65'sının iki doz aşı olduklarını söyledi.

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(EĞİTİM SERVİSİ) Özvar, İstanbul Valiliği’nde “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar Değerlendirme Toplantısı”ndaki konuşmasında “Yükseköğretim sistemimiz içerisinde öğretim elemanlarımızın yüzde 88,56’sı bugün itibarıyla ikinci aşılarını oldu. Herhangi bir öğrencinin pozitif çıkması durumunda yakın takip yapılması önemli. Bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması durumunda yönlendirmeler üniversitelerimiz tarafından yapılacaktır. HES kodu taramaları da yapılacaktır” dedi.

YÜZ YÜZE VE ONLINE

Üniversitelerin, COVID-19 salgını öncesinde de kullandıkları uzaktan öğretim yöntemini, salgın esnasında bütün programlara genişleterek tecrübe kazandığını belirten Özvar şunları söyledi: “Öğretim elemanlarımız derslerin büyük kısmını yüz yüze sınıflarda anlatacaklar. Diğer yanda ise bir kısım teorik dersleri ise senkron dediğimiz aynı anda çevrimiçi olarak da öğrencilerine sunabilecekler.”

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#Koronavirüs Aşısı#Öğretim Görevlileri#YÖK