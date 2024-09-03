YÖK Başkanı Özvar: Daha fazla uluslararası öğrenci ağırlamayı planlıyoruz

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Ankara’da, ‘YÖK ile Afrika Birliği Arasında Yükseköğretimde İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni’ düzenlendi. YÖK Başkanı Erol Özvar ile Afrika Birliği Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komiseri Mohammed Belhocine iki kurum arasındaki mutabakat zaptını imzaladı. YÖK’te gerçekleştirilen törende, Afrika ülkelerinin Ankara’daki büyükelçileri de yer aldı.

YENİ KÖPRÜLER KURACAĞIZ

YÖK Başkanı Özvar, Afrika Birliği ile Türkiye arasındaki ekonomik, siyasi, diplomatik ilişkilerin fevkalade üst düzeyde olduğunu belirterek, bu seviyenin daha yukarıya taşınabilmesi amacıyla söz konusu mutabakat zaptının imzalandığını söyledi. Bu mutabakat zaptında; akademik değişim programları, öğretim üyesi yetiştirme ve Afrika Birliği üyesi ülkelerle Türkiye arasında bilim, teknoloji, yükseköğretim ve inovasyon arasındaki ilişkilerin artırılmasının yer aldığını kaydeden Özvar, “Afrika Birliği ile Türkiye arasında yükseköğretim, bilim ve teknoloji alanında bu yapacağımız anlaşmayla birlikte Afrika ülkeleriyle aramızdaki olumlu ilişkilerin, iyi ilişkilerin daha da ileriye taşınacağı inancımız sonsuzdur. İnşallah bu anlaşmadan sonra oluşturacağımız çalışma grupları ile birlikte bu mutabakat zaptını hayata geçireceğiz. İnanıyoruz ki yüksek üretim alanında, üniversite iş birlikleri ve bilim ve teknoloji alanında çok daha yakın iş birlikleri ve organizasyonlar sağlanacaktır. Tarafların yükseköğretim kurumları arasında kendi mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programları oluşturacak, uygulayacak ve geliştirecektir. Bu mutabakat zaptının hedeflerine ulaşmak için bir ‘Yükseköğretim Çalışma Grubu’ oluşturacağız . Yeni köprüler kuracağız ve daha fazla uluslararası öğrenciyi ağırlamayı planlıyoruz.” dedi.