YÖK Başkanı Özvar: ‘Bilişimde en çok mezun veren 3’üncü ülkeyiz’

Haberin Devamı

“2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni” önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında yükseköğretimde uluslararası çalışmaların önemine dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, şunları söyledi:

“Yapay zekâ alanında Türkiye önemli gelişmeler kaydetti. Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan 2024 Yapay Zekâ İndeksi Raporu’na göre; bilişim, bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve bilgi teknolojisi alanlarında lisans düzeyindeki mezun sayıları bakımından sıralamalarda Türkiye, İngiltere ve Almanya’dan sonra Avrupa’daki diğer bütün ülkeleri geride bırakarak üçüncü ülke oldu. Yine Avrupa ülkeleri arasında bu alanlarda son on yılda lisans mezunu en yüksek artış oranları dikkate alındığında ilk sırada yüzde 153 ile Norveç, onun ardından ikinci sırada yüzde 118’lik oranla Türkiye geliyor. Bu alanlardaki yüksek lisans mezunu sayısında da Avrupa ülkeleri arasında Türkiye 6’ncı, doktora mezun sayılarında ise 5’inci sırada yer alıyor. Doktora mezunlarının sayısındaki artış dikkate alındığında, son on yılda yüzde 173’lük artış oranıyla Türkiye, açık ara birinci sırada yer alıyor.”

Haberin Devamı

ULUSLARASI ÖĞRENCİ SAYISINDA İLK 10’DAYIZ

Türk yükseköğretim sistemi, öğretim kalitesi ve rekabetçi maliyet yapısıyla uluslararası öğrenciler için ülkemiz üniversitelerini ilgi odağı hâline geldi. Bu yıl ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı artışını sürdürdü ve şu anda yaklaşık 340 bine ulaştı. Hedefimiz yakın gelecekte bu sayıyı 500 bine çıkarmak üniversitelerimize dönük nitelikli öğrenci hareketliliğini artırmak. Yakında bu hareketlilik alanını sürdürülebilir kılacak yeni idari ve hukuki düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Konuk ettiği uluslararası öğrenci sayıları bakımından Türkiye dünyanın ilk 10 ülkesi arasında.

SAHTE KABUL MEKTUPLARININ ÖNÜNE GEÇTİK

Öğrenci kabul süreçlerinin şeffaf, sağlıklı ve denetlenebilir olmasını önemsiyoruz. Bu minvalde TR-YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) adıyla Uluslararası Öğrenci Sınavlarına standart getiren yeni bir sınavı uygulamaya aldık. Bu sınavı 6 dilde ve 52 farklı ülkede ÖSYM ile yapmaya başladık. Uluslararası öğrenci hareketliliği bakımından dikkat çekici bir yeniliğe de imza attık. Artık üniversitelerimiz tarafından verilen kabul mektuplarında YÖKSİS Dijital Kayıt Numarası ID verilmesi zorunlu hâle getirildi. Bu şekilde, yükseköğretim kurumlarımızca verilen kabul mektupları hizmete aldığımız “webservis” üzerinden dünyadaki 210 misyonumuzda vize itası öncesinde sorgulanabilir hâle geldi ve sahte kabul mektuplarıyla işlem tesis edilmesinin önüne tamamen geçildi.”

Haberin Devamı

ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ BELGESİ

Yükseköğretimde uluslararasılaşma süreci, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülüyor. Yakın zaman içinde Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi ile geleceğe ilişkin yaklaşımımızı ve eylem planlarımızı duyuracağız. Böylelikle bu vizyonumuz için somut bir yol haritası ortaya koymuş olacağız.”