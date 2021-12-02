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YÖK Başkanı Özvar, Aliyev'i ziyaret etti

#Yükseköğretim Kurulu#Prof. Dr. Erol Özvar#Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
YÖK Başkanı Özvar, Aliyevi ziyaret etti

Bakü'de bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret etti.

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YÖK tarafından paylaşılan habere göre Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Özvar, helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için taziye dileklerinde bulundu.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliğin her alanda başarıyla geliştiğine ve eğitimdeki iş birliğinin ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolüne işaret edildi.

Aliyev ve Özvar, eğitim alanındaki iş birliğinin geleceği, Azerbaycan'da Türkiye ile ortak üniversitenin kurulması ve diğer konularda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrasında Özvar, Aliyev'e hediye takdim etti.

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