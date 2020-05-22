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Eğitim
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 15:05,Son Güncelleme:

YÖK Başkanı, KKTC rektörleriyle görüştü

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YÖK Başkanı, KKTC rektörleriyle görüştü
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "KKTC yükseköğretimini önümüzdeki süreçlere hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ÖSYM Kılavuzu'nda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelerin rektörleri ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile video konferans yoluyla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Saraç, "Başta KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız Nazım Çavuşoğlu olmak üzere, YÖDAK Başkanımız ve rektörler ile hep birlikte uyumlu bir şekilde KKTC yükseköğretimini önümüzdeki süreçlere hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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