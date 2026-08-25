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YÖK Başkanı: Kayıt olun tereddüt etmeyin

Güncelleme Tarihi:

#Üniversite#Kayıt#Öğrenci
YÖK Başkanı: Kayıt olun tereddüt etmeyin
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 07:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversiteye yerleşen öğrencilere, “Bu yıl yerleştiğiniz üniversite ve programda gelecek yıl aynı fırsatı bulamayabilirsiniz. Kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin” uyarısında bulundu.

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YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim programlarının kontenjanlarının öğrenci talebi, mezunların istihdam durumu, akademik kapasite ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendiğini belirterek bu düzenlemelerin programların başarı sıralamalarını ve puanlarını da etkileyebildiğine dikkati çekti.

SIRALAMALAR HER YIL DEĞİŞİYOR

24 Ağustos’ta başlayan üniversite kayıtları ile birlikte öğrencilere seslenen Özvar, şunları söyledi:

“Başarı sıralamaları ve puanlar her yıl değişiyor. Bu yıl yerleştiğiniz üniversite ve programda gelecek yıl aynı fırsatı bulamayabilirsiniz. Bu nedenle bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin. Fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın.”

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KAYITLAR İÇİN SON GÜN 28 AĞUSTOS

YKS yerleştirme sonuçları, yükseköğretime yönelik talebin güçlü olduğunu da ortaya koydu. Devlet üniversitelerinde toplam doluluk oranı yüzde 99.52’ye ulaşırken, lisans programlarında doluluk oranı yüzde 99.15, ön lisans programlarında ise yüzde 99.98 olarak gerçekleşti. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Öte yandan üniversite kayıtları 28 Ağustos Cuma günü sona erecek. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıt işlemlerini ise 26 Ağustos Çarşamba gününe kadar gerçekleştirebilecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemlerini yapabilecek; üniversiteler tarafından duyurulan belge ve tarihlere göre de kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. 

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#Üniversite#Kayıt#Öğrenci

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