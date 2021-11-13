YÖK Başkanı Erol Özvar’dan çiftlik ziyareti

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Başkan Özvar, "Bölgesel kalkınma odaklı üniversite ziyaretleri" kapsamında geldiği Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çiftliğini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Süt işleme birimi ve Ar-Ge merkezi ile büyükbaş yetiştiricilik birimini gezen Özvar, barınaktaki bir buzağıya biberonla süt içirdi. Çiftlikte üretilen hayvansal gıda ürünlerinin ikram edildiği Özvar'a, küçükbaş yetiştirme ünitesinde bulunan Honamlı keçisi hediye edildi.Kadınlar tarafından el yapımı futbol topunun üretildiği üniversitenin stadyumundaki atölyeyi gezen Özvar'a, üzerinde fotoğrafının ve YÖK'ün logosunun bulunduğu futbol topu takdim edildi.

Özvar Daha sonra MAKÜ Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi'ne giden Özvar, Kariyer Okulu'nda eğitim gören öğrencilerle çevrim içi görüşerek sertifikalarını imzaladı.

ALİ AMCA VE LEYLA TEYZEDEN SÜRPRİZ MİSAFİRPERVERLİK

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Salda kıyısının yanında Ali amca ve Leyla teyze bizi yoldan çevirdiler ve yörenin sıcacık misafirperverliği ile konuk ettiler. Leyla teyze dibek kahvesi ikram etti. Giderken kendi ürünü kurutulmuş üzüm verdi. Ayva ve armut da çantamıza koydu, dua edip yolcu etti. İyi ki varlar..."

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