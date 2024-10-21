YÖK Başkanı Erol Özvar: 'Hedef küresel merkez olmak'

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YÖK Başkanı Özvar yükseköğretimde kalite, üretkenlik ve mükemmelliğin sağlanması hedefine yönelik olarak yükseköğretim kurumlarının kalite süreçlerini tamamlamayı, akademik standartlarını ve çıktılarını dünyanın en iyileri arasına taşımayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Hedefimiz Türkiye’yi küresel etkiye sahip bir araştırma ve yenilik merkezi haline getirmek. Bu amaçla doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelerimize akredite programa sahip olma şartı getirdik. Benzer şekilde, önümüzdeki dönemde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi birimlerin kurulmasını da akreditasyon şartına bağlamak üzere bir çalışma yürütüyoruz.

BEŞ STRATEJİK HEDEF BELİRLEDİK

Yükseköğretim sisteminin küresel ve bölgesel düzeyde rekabet gücünü artırmak amacıyla beş ana stratejik hedef belirledik. Bu hedefler şöyle; erişilebilirlik ve kapsayıcılık, kalite, verimlilik ve mükemmeliyet, araştırma ve inovasyon, uluslararasılaşma ve istihdam odaklılık ve hayat boyu öğrenme.

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ÜNİVERSİTELERİ İHTİSASLAŞMA ALANINDA DESTEKLİYORUZ

Üniversiteleri; araştırma, proje, bilimsel çalışma, nitelikli akademik yayın, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve diğer alanlarda kendilerini geliştirmeleri, güçlü yönlerini öne çıkaracak şekilde ihtisaslaşması ve farklılaşması yönünde teşvik ediyoruz. Destekliyoruz. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı”, “Araştırma Üniversiteleri Programı”, “Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı”, “Öncelikli Bilim Alanlarında Uzmanlaşan Üniversiteler Programı”, “Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi”, “Spor Dostu Kampüs Projesi” gibi çok sayıda program ve projeyi aktif bir şekilde uyguluyoruz.

MİKRO YETERLİLİKLER KONUSUNDA ÖNDEYİZ

Mikro yeterlilikler konusunda Avrupa’da en önde olan ülkelerden biri Türkiye. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığımız protokollerle üniversitelerimizin seçimlik ders havuzlarına mikro yeterlilikler çerçevesinde çağın gerekliliklerini karşılayan, iş dünyasına yönelik dersler yerleştirdik. Bu mikro yeterlilikler konusunda Avrupa’da atılmış ilk büyük adımlardan bir tanesi. Önümüzdeki dönemde mikro yeterlilikler konusunu çok daha ileri noktaya taşıyacağız.

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TEK AMACINIZ DİPLOMA OLMASIN

Üniversitenin yalnızca dört duvar ve sınıflardan ibaret değil. Tek hedefiniz diploma almak olmamalı. Sosyal ve kültürel hayatın her zaman içinde olmalı ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almalısınız. Sanatla ve sporla iç içe olmak, yabancı dilleri öğrenmek, öğrenci kulüplerine katılmak gibi ders dışı kazanımlarla kendinizi mutlaka geliştirmelisiniz. Bütün bu kazanımların, mezuniyet sonrasında sizlere mesleki anlamda da hayat tecrübesi anlamında da çok şey katacağına samimiyetle inanıyorum. Sizler hem kentinizin hem üniversitenizin bütün imkanlarından azami ölçüde yararlanmalı, üniversite hayatını sadece derslerle ve sınavlarla sınırlamamalısınız.

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YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Dijital becerilere sahip olan bireyler, gelecekte rekabet avantajını elinde tutacak. Yeşil beceriler konusunda bilinçli bir gençlik yetiştirmek, üniversitelerimizin daha yeşil, daha verimli ve daha fazla sosyal sorumluk üstlenen kampüslere sahip olmasını desteklemek adına Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. İlk etapta 11 üniversite kampüsümüz bu projede yer aldı. Bu projeyle, kampüslerimizde enerji verimliliğini artırmayı, su kaynaklarını korunmayı, atık idaresini optimize etmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı hedefliyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için kaynakların etkin kullanımını, maliyetleri düşürmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi öne çıkarıyoruz.

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Yeşil beceriler gibi günümüzde öne çıkan bir diğer bir alan da ‘dijital becerilerdir’ Yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler, günümüzde iş yapma şekillerimizi yeniden tanımlıyor. Dijital becerilere sahip olan bireyler, gelecekte rekabet avantajını elinde tutacaktır. Siber güvenlik ve yapay zekâ alanları başta olmak üzere dijital teknolojilere yönelik yürüttüğümüz çalışmalar ve açtığımız programlar dijital beceriler konusunda genel bir farkındalık oluşturmuş durumdadır. Üniversite öğrencilerimizin geneline bu alanda yetkinlik kazandırmak için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğimizi buradan duyurmak isterim.”