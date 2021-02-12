YÖK Başkanı Boğaziçi dekanlarıyla görüştü

YÖK’ün Ankara’daki merkezinde gerçekleşen toplantının ‘seviyeli ve olumlu bir havada’ geçtiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre; YÖK Başkanı’na Boğaziçi Üniversitesi yöneticileri tarafından geçen hafta “akademi ve üniversite yönetimine” dair bir ön rapor gönderilmişti. Başkan Saraç’ın, söz konusu raporu okuduktan sonra konuyla ilgili görüşmek ve sohbet etmek üzere üniversitede görevli yöneticileri davet ettiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU: AYRIL KARDEŞİM

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevinden ayrılması gerektiğini savundu: “Kendisine de söyledim. Ayrıl kardeşim, istifa et. Bir erdem göster. De ki ‘Bu üniversitede öğrenciler istemiyorsa, akademisyenler istemiyorsa ben burada ne yapacağım?"