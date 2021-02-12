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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 12.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

YÖK Başkanı Boğaziçi dekanlarıyla görüştü

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YÖK Başkanı Boğaziçi dekanlarıyla görüştü
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, dün Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer alan fakültelerin dekanları ve meslek yüksek okullarının müdürleriyle bir araya geldi.

YÖK’ün Ankara’daki merkezinde gerçekleşen toplantının ‘seviyeli ve olumlu bir havada’ geçtiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre; YÖK Başkanı’na Boğaziçi Üniversitesi yöneticileri tarafından geçen hafta “akademi ve üniversite yönetimine” dair bir ön rapor gönderilmişti. Başkan Saraç’ın, söz konusu raporu okuduktan sonra konuyla ilgili görüşmek ve sohbet etmek üzere üniversitede görevli yöneticileri davet ettiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU: AYRIL KARDEŞİM

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevinden ayrılması gerektiğini savundu: “Kendisine de söyledim. Ayrıl kardeşim, istifa et. Bir erdem göster. De ki ‘Bu üniversitede öğrenciler istemiyorsa, akademisyenler istemiyorsa ben burada ne yapacağım?"

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