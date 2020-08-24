YÖK Atlas'a yoğun ilgi

YÖK, koronavirüs salgınına yönelik bugüne kadar birçok tedbir aldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin en az hasarla aşılması için çevrim içi eğitime geçildi ve uzaktan eğitimle ilgili bazı mevzuat değişiklikleri yapıldı.



"YÖK Dersleri" adı verilen bir arayüzle üniversitelerin dijital ders malzemeleri açık erişime açıldı. Uygulamalı eğitimler, stajlar, iş yerinde mesleki eğitim gibi konularda da salgının seyrine göre kararlar alınarak üniversitelere iletildi. Türk yükseköğretimi, bütün alanlarda mümkün olan önlemleri alıp, dinamik ve çevik yönetim anlayışıyla süreçleri yöneterek hızlı uyum kabiliyeti bulunduğunu da ortaya koydu.

YÖK tarafından üniversite ve bölüm tercihi yapacaklara yol göstermesi amacıyla 10 Mart 2016'da https://yokatlas.yok.gov.tr internet adresinden hizmete sunulan YÖK Atlas, özellikle üniversite tercih dönemlerinde hem adaylar ve aileleri hem de rehberlik hizmeti veren eğitimciler tarafından yoğun bir şekilde kullanıldı.

Adayları adeta bir rehber öğretmen gibi yönlendiren YÖK Atlas'tan, hizmete sunulduğu “2016 yılından bugüne kadar bütün sene boyunca” toplam 33 milyon 617 bin kişi faydalandı.

- 2020 YKS tercih döneminde 2 milyonu aşkın kişi kullandı

İlk kez hizmete sunulduğu 2016 yılındaki üniversite tercih döneminde 940 bin kişinin faydalandığı YÖK Atlas'ın kullanım sayısı her yıl büyük oranlarda artış göstererek bu seneki tercih dönemindeki kullanım sayısı 2 milyon 155 bin'e ulaştı. Böylelikle hizmete açıldığından itibaren 5 yıldaki sadece tercih dönemlerindeki toplam kullanıcı sayısı toplam 9 milyon 112 bin kişi oldu.

- Bu yıl 41 milyona yakın sayfa görüntülenme sayısına ulaştı

Kullanıcılar, bu yılki tercih sürecinde programda toplam 5 milyon 72 bin 173 kez oturum açarken kullanıcıların toplam sayfa görüntüleme sayısı ise 40 milyon 729 bin 911 oldu.

- Adaylar ortalama 8 bölümü tercih listesine ekledi

Program içerindeki tercih listesi modülünü kullanan adaylar yaptıkları tercih listelerinde ortalama 8 farklı bölüme yer verdi. Ayrıca adaylar, her kullanımda sitede ortalama 7 dakika 54 saniye zaman geçirdi ve ortalama 8 farklı bölümü inceledi.

- En yoğun kullanım tercihlerin ilk gününde

YÖK Atlas'ın kullanıcı sayısındaki zirve tercihlerin başlangıç günü olan 6 Ağustos tarihinde oldu. Bu tarihte 445 bin 988 kişi sisteme giriş yaparak tercih dönemindeki en büyük giriş sayısını oluşturdu.

- En çok ilgi gösterilen lisans bölümü hemşirelik oldu

Bu yıl lisans düzeyinde tercih yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok hemşirelik, tıp, bilgisayar mühendisliği bölümlerini inceledi. Bu alanları, hukuk, diş hekimliği, psikoloji, ilköğretim matematik öğretmenliği, beslenme ve diyetetik, ilahiyat, eczacılık izledi.

- En çok ilgi gösterilen ön lisans bölümleri

Ön lisans adaylarının en çok ilgi gösterdiği bölümler ise sırasıyla ilk ve acil yardım, anestezi ve bilgisayar programcılığı oldu. Bu bölümleri, sırasıyla tıbbi laboratuvar teknikleri, çocuk gelişimi, tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, adalet, fizyoterapi ile ağız ve diş sağlığı izledi.

- En fazla mobil üzerinden giriş yapıldı

Sistemi kullananların yüzde 31'i YÖK Atlas'a bilgisayar üzerinden ulaşırken, yüzde 69'u cep telefonu veya tabletten giriş yaptı.

- İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar farklı şehirlerde kullanıldı

Kullanıcıların yüzde 22,08'i İstanbul, yüzde 14,94'ü Ankara, yüzde 7,01'i İzmir, yüzde 6,23'ü Adana, yüzde 3,86'sı Bursa, yüzde 3,46'sı Antalya, yüzde 2,95'i de Diyarbakır'dan sisteme ulaştı.

- Farklı kıtalardaki ülkelerden de giriş yapıldı

YÖK Atlas programına en çok Türkiye'den giriş yapılırken, sırasıyla Amerika, Almanya ve Hollanda izledi. Programa Azerbaycan, KKTC, Umman, Fransa, Katar gibi farklı kıtalarda yer alan ülkelerden de giriş yapıldığı görüldü.