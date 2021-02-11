YÖK Atlas güncellendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla ‘https://yokatlas.yok.gov.tr’ adresi üzerinden hizmete sunduğu YÖK Atlas içerisindeki bazı modüller üzerinde yaptığı güncelleme çalışmalarını, öğrencilerin görüşleri ve talepleri doğrultusunda tamamladı.

‘LİSANS / ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI’ İLE ‘MESLEK ATLASI’ MODÜLLERİ GÜNCELLENDİ

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki ‘Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı. İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

BİRÇOK MODÜL BULUNUYOR

YÖK Atlas programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modüllerinin yanı sıra ‘Üniversitelerimiz’, ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Mezun Başarı Atlası’, ‘Net Sihirbazı’ ve ‘Tercih Listem’ gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandığında tüm modüller yeni verilere göre güncellenecek.