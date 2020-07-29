YÖK Atlas güncellendi

Üniversite tercih süreci yaklaşırken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yükseköğretim Program Atlası'nı (YÖK Atlası) güncellediğini duyurdu. Üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas'a güncel hali ile https://yokatlas.yok.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

31 MİLYON KİŞİ KULLANDI

Adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen ve adaylara kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas, online olduğu 10 Mart 2016 tarihinden, bugüne kadar 31 milyon kişi tarafından kullanıldı. Üniversite adaylarının bilinçli tercihlerde bulunması amacıyla ilk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete giren sistem, 2017, 2018 ve 2019-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan önemli bilgi ve rehberlik kaynağı oldu. Bu yıllardaki tercih dönemlerinde sistemi kullanan aday sayısı ise 7 milyon 91 bin.

BİR YENİ MODÜL DAHA EKLENDİ

YÖK Atlas programına, 2020-YKS sonrasında tercih yapacaklar için 'Üniversitelerimiz' adlı yeni bir modül daha eklendi. Modülde, Türkiye'deki her bir üniversitenin öğrenci ve öğretim elamanı sayılarının yanında kuruluş yılı, resmi web sitesi, sosyal medya linkleri, iletişim bilgileri, spor tesisleri, spor takımları, öğrenci toplulukları, yurt kapasitesi, laboratuvar sayıları ve yüzölçümü bilgilerine erişilebiliyor. Adaylar, 'Meslek Atlası' modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerin lisans ve önlisans programları ile ilgili 'meslek bazında', kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarına ulaşabilecekler.

TERCİH LİSTESİ MODÜLÜ DE VAR

YÖK Atlas'ı kullanan üniversite adayları tarafından talep edilen 'Tercih Listesi Modülü', 2019 tercih dönemi öncesinde YÖK tarafından yapılan çalışmalar ile sisteme dahil edilmişti. YÖK Atlas kullanıcıları, bir üyelik adımı sonrasında, 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50 tanesini 'tercih listelerine' ekleyebilecekler. Bu sayede YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilecekler. Adaylar, önlisans/lisans seviyesindeki diğer tüm meslekler ile ilgili benzer tablolara //yokatlas.yok.gov.tr adresindeki Meslek Atlası modülünden ulaşabilecek.