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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

YÖK anketinin sonuçları açıklandı

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YÖK anketinin sonuçları açıklandı
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207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ve yaklaşık 28 bin öğretim elemanının katıldığı anketin sonuçlarına göre, baharda yüz yüze eğitim olsun diyen öğrencilerin oranı yüzde 27’de kaldı. Uzaktan eğitim isteyenlerin oranı ise yüzde 47. Uzaktan eğitim sürecinde internet erişiminin yeterli olduğunu söyleyen öğrencilerin oranı yüzde 97. YÖK’ün yetki devrini isteyen öğrencilerin oranı yüzde 43, öğretim elemanlarının oranı ise yüzde 72. Öğrencilerin yüzde 78’i, öğretim elemanlarının ise yüzde 94’ü yüz yüze eğitim konusunda alınacak kararın Sağlık Bakanlığı’na sorulmasını destekliyor.

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