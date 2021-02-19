YÖK anketinden ‘uzaktan’ eğitim çıktı

207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ve yaklaşık 28 bin öğretim elemanının katıldığı ankete göre baharda yüz yüze eğitim olsun diyen öğrencilerin oranı yüzde 27’de kaldı. Uzaktan eğitim isteyenlerin oranı ise yüzde 47.

◊ Ankete katılanların yüzde 74’ü lisans, yüzde 22’si önlisans ve yüzde 1’i doktora öğrencisi. Öğretim elemanlarının ise yüzde 45’i sosyal bilimlerden, yüzde 32’si de fen ve mühendislik bilimleri alanlarından.

◊ Öğrencilerin yüzde 78’i ve öğretim elemanlarının yüzde 94’ü salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlatılması için YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’ndan görüş almasını doğru bulduğunu bildirdi.

◊ Öğrencilerin yüzde 83’ü ve öğretim elemanlarının yüzde 97’si uzaktan eğitime erişimi sağlayan elektronik cihazlarının bulunduğunu, öğretim elemanlarının yüzde 89.6’sı ve öğrencilerin ise yüzde 97’si internet erişimlerinin yeterli olduğunu bildirdi.

◊ Öğrencilerin yüzde 90’ı çevrimiçi eğitimde sunulan ders materyalleri ve ders içeriklerinden yararlanabildiğini ve yüzde 25’i derslerin çevrimiçi yapılıyor olmasının öğrenmeye etkisinin olumlu yönde olduğunu kaydetti. Öğrencilerin yüzde 48’i çevrim içi eğitimin, eğitim hayatını olumlu etkilediğini ya da etkisinin belirgin olmadığı ve yüzde 37’si çevrim içi eğitim sürecinde hem kendisine hem de derslere daha fazla zaman ayırdığını belirtti.

◊ Öğrencilerin yüzde 27’si bahar dönemindeki eğitim sürecinin ‘yüz yüze’ olmasını isterken, yüzde 47’si ‘çevrimiçi’ olmasını ve yüzde 26’sı ise karma bir şekilde yapılmasını tercih etti. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46’sı COVID-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29’u tamamen çevrimiçi olmasını ve yüzde 25’i ise karma olmasını istedi.

◊ Öğretim elemanlarının yüzde 69’u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını belirtirken, yüzde 43’ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını ifade etti.