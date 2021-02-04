'YÖK Anadolu Projesi' tanıtıldı

YÖK Anadolu Projesi içerisinde, 12 kıdemli üniversitenin kıdemli öğretim üyeleri, 2006’dan sonra kurulan 15 genç üniversitenin çeşitli bölümlerindeki öğrencilere bizzat ders verecek ve araştırma alanlarında danışmanlık yaparak yol gösterecek. Üniversiteler ayrıca araştırma altyapılarını ve kütüphane olanaklarını karşılıklı olarak birbirlerine açacak. Proje, lisansta olduğu kadar, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki genç akademisyenlere de önemli katkılar verecek. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecek projenin 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. YÖK Anadolu Projesinden yararlanacak olan genç üniversitelerdeki öğrenci sayısı 170 bin 480 olarak açıklandı.

15 GENÇ ÜNİVERSİTEYLE 12 KIDEMLİ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİ

Proje kapsamında YÖK tarafından ilk olarak 2006 yılı sonrasında kurulan 15 devlet üniversitesi ile; 2006 yılından önce kurulmuş, belirlenen alanlarda insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş 12 devlet üniversitesi belirlendi. Belirlenen üniversitelerin isimleri şöyle:

Genç Üniversiteler: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi.

Kıdemli Üniversiteler: Ankara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi.

İŞTE EŞLEŞEN ÜNİVERSİTELER:

Proje kapsamında imzalanan 'eşleştirme protokolü' detayları ise şöyle:

- Bir üniversite en fazla iki üniversite ile eşleştirme protokolü yapabilecek,

- İki üniversite arasındaki eşleşme en fazla 5 bölüm/program düzeyinde yapılabilecek,

- Genç Üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, kıdemli üniversitelerin eğitim programlarında verilen derslerden yararlanabilecek,

- Kıdemli üniversitelerde bulunan kıdemli öğretim üyelerinin genç üniversitelerin belirlenen alanlardaki programlarında ders vermesi sağlanacak,

- Eşleşen üniversitelerin eğitim ve öğretim, araştırma altyapıları ve kütüphane imkânları karşılıklı olarak kullanılabilecek,

- Kıdemli üniversitelerin sahip olduğu bilgi ve tecrübelerin Genç Üniversitelere aktarılmasına yönelik planlama yapacak,

- Eşleşen üniversiteler belirleyecekleri alanlarda ortak yayın ve projeler yürütebilecek,

- YÖK, Koordinasyon Kurulunun yıllık izleme ve değerlendirme raporları sonucuna göre eşleştirmeyi sonlandırma hakkına sahip olacak.

ERDOĞAN: ÜNİVERSİTELERDEKİ KIZ ÖĞRENCİ ORANI ARTTI

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''YÖK'ün uygulamaya koyacağı önemli bir projenin müjdesini vermek istiyorum'' diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"YÖK Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyona yükseldi. Ülkemiz Avrupa'da üniversiteye erişim sayısında ilk sıraya çıktı. Bu artışta kız öğrencilerimiz önemli bir yer tutuyor. Üniversitelerde daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi. Bütçeden üniversiteler için ayırdığımız pay da ciddi oranda arttı.

TÜRKİYE DÜNYADA İLK 10’DA

Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz. Üniversitelerin başarısız olmasını isteyenlerin bulunduğunu da biliyoruz. Bunlara cevap Anadolu'daki üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeyde gösterdikleri başarı olacaktır. Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz. Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO verilerine göre öğrenci çekme konusunda Türkiye dünyada ilk 10 ülke arasına girmiştir. Cumhurbaşkanlığı olarak imkanlarımızı gençlerimizin nitelikli eğitim alması için seferber etmiş durumdayız. En kıymetli değerlendirmeler uluslararası alanda yapılanlardır. Polonya sürecinde ülke karnelerini değerlendirmek amacıyla iki veya üç yıl arayla bakanlar düzeyinde toplantılar düzenleniyor. Toplam 13 başlık altında yapılan değerlendirmede Türk eğitimin tam puan aldığı başlık sayısı dörtten 10'a çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin rekabet gücünü daha da arttırmak için adımlar atmayı sürdüreceğiz. 15 genç üniversitemizin proje kapsamına alınan 63 bölümdeki öğrenciler derslerini kıdemli hocalardan alacaklar. Burada önemli olan projenin gönüllülük esasıyla yürütülmesidir. Bartın Üniversitesi ile İTÜ ve ODTÜ, Bayburt Üniversitesi ile Gazi, Bingöl ile Erciyes ve İstanbul Üniversitesi, Muş Alpaslan Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi eşleştirmeleri böyledir. Mesela Munzur Üniversitesi Kimya bölümünde okuyan bir öğrencimiz İTÜ'den ders alabilecek.

YÖK AKADEMİK KARİYER LİYAKAT PROJESİ

YÖK'ün uygulamaya koyacağı önemli bir projenin müjdesini vermek istiyorum. Bu da YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesidir. Projenin hedefi, doktoralı insan kaynağının daha şeffaf bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile, öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya geleceğiz. Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz."

'VAKİT KAYBINA TAHAMMÜL YOK'

“YÖK Anadolu Projesi, dünya örnekleri ve Avrupa yapılanması incelenerek, üniversitelerin eşleşmeleri temelinde yürütülen, bilimsel ve sosyal etki değeri çok yüksek, ortak akıl ile geliştirilmiş projelerimizin başında geliyor” diyen YÖK Başkanı Yekta Saraç ise şöyle konuştu:

Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde bu projeyi bu yıl uygulamaya sokacağız. YÖK Anadolu Projesi ile, kıdemli üniversitelerimizin uzun yıllar içinde inşa etmiş oldukları akademik ve inovatif birikimlerini gelişmekte olan genç üniversitelerimize taşıyoruz.

Elbette yakın bir gelecekte bu genç üniversitelerimiz de çok güçlü akademik kadrolara sahip olacaklar, fakat artık ülkemizin vakit kaybına tahammülü yok. Onlarca yılın hizmetini kısa bir sürede sunmayı başaran devletimizin, bu genç üniversitelerimize altyapı bağlamında verdiği desteğe biz de 12 üniversitemizle işbirliği içinde ‘YÖK Anadolu Projesi’ ile destek vermeyi bir görev bildik. Çalışmaları ile farklı alanlarda dünya bilimine ve ülkemize katkı sunan akademisyenlerimizin derslerine yansıttıkları birikimleri artık yalnızca mensubu oldukları üniversitelerin öğrencilerine değil, Anadolu topraklarımızda, farklı yörelerde yükselen bilim merkezlerimizin öğrencileri için de ulaşılır olacak.

PROJE GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI

Rektörlerimize ve dersleri sunacak öğretim üyelerimize içtenlikte teşekkürlerimi sunuyorum. Zira bu proje gönüllülük esasına dayalıdır. Planlama aşamasında aldığımız geri bildirimler projenin yarattığı heyecanı ortaya koyuyor. Özellikle pandemiden önce başlatmış olduğumuz Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi, şimdi bu Anadolu projesini uzun soluklu kılmak için de önemli bir avantaj sağlamaktadır. Gerek dijital imkânlarla, gerekse bölgeye giderek veya bölgeyi misafir ederek Türk akademisinin birikimini azami ölçüde öğrenciye aktarılabilecek, kıdemli hocalarımız genç öğretim üyelerimize rehberlik yapacak ve üniversitelerimiz farklı sesler ile farklı derslerle canlılık kazanacak.