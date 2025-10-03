×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitim

YÖK açıkladı: 3 yılda üniversite diploması

Güncelleme Tarihi:

#YÖK#Üniversite#Düzenleme
YÖK açıkladı: 3 yılda üniversite diploması
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 07:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), başarılı ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin lisans eğitimini 3 yılda tamamlayabilmesini hedefleyen bir değişiklik üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, lisans programlarında Avrupa’daki örneklerde olduğu gibi 3 yılda mezuniyet seçeneğinin değerlendirileceğini söyledi. Değişiklik kapsamında yaz okuluyla “gelecek yılın derslerini alma” imkanının güçlendirilebileceği vurgulandı ve bu çerçevede üniversitelere destek çağrısı yapıldı.

YÖK dün Ankara’da düzenlediği “2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası” toplantısında ülkemizde akademinin geleceğine dair vizyonunu paylaştı. Toplantının öne çıkan başlıkları işyerinde uygulamalı eğitim pilot çalışması, lisansın 3 yılda tamamlanması için Avrupa Kredi Tanıma Sistemi’nin (AKTS) sadeleştirilmesi, yaz okulunun amaçlarına döndürülmesi, meslek yüksekokullarının yapılandırılması ve bazı programlarda kontenjanların yeniden düzenlenmesi oldu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMarmara yine sallandı 5 büyüklüğündeki depremde cama fırladıMarmara yine sallandı! 5 büyüklüğündeki depremde cama fırladıHaberi görüntüle

“Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, gerekli şartları sağlayan öğrenciler için lisansı 3 yılda bitirme imkânı sağlayacak yapısal reformların gündeme alınması için çalışıyoruz” diyen Erol Özvar çalışmanın detaylarını şöyle anlattı:

YAZ OKULLARI YENİDEN DÜZENLENMELİ

“Bu çalışmalar, hem YÖK’ün hem de Üniversitelerarası Kurul’un temel gündem maddesi olmalı. Bu bağlamda en önemli konulardan biri de yaz okullarının yeniden düzenlenmesi. Geçmiş derslerin telafisinin yanı sıra, öğrencilerin gelecek yıldan ders alabilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalı. Böylece başarılı öğrenciler yaz döneminde üst sınıfın derslerini alarak eğitim sürelerini kısaltabilecek.”

UYGULAMALI DERSLERE AĞIRLIK VERİLECEK

“Önümüzdeki dönemde ayrıca 4 yıllık lisans için gerekli 240 AKTS’nin gözden geçirilmesi planlanıyor. Avrupa’da birçok ülkede öğrenciler 180 AKTS ile mezun olabiliyor. Bu doğrultuda, Türkiye’de de teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitime daha fazla yer verilerek sistem yeniden düzenlenecek. Bu çalışma ön lisans programlarını da kapsayacak. Erken mezuniyet sayesinde öğrenciler yüksek lisans ve akademik çalışmalarına daha erken başlayabilecek. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için üniversitelerden ve Üniversitelerarası Kurul’dan özel ilgi ve gayret bekliyoruz.”

Gözden KaçmasınProf. Dr. Görürden Marmara depremi açıklaması: Her an büyük bir deprem olabilirProf. Dr. Görür'den 'Marmara depremi' açıklaması: 'Her an büyük bir deprem olabilir'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#YÖK#Üniversite#Düzenleme

BAKMADAN GEÇME!