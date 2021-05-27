Yoğuşma nedir? Yoğuşma konu anlatımı

Bir maddenin gaz fazından sıvı fazına geçmesine yoğuşma, yoğuşmanın meydana geldiği sıcaklığa ise yoğuşma sıcaklığı denir. Havaların soğuk olduğu zamanlarda camların buğulanması, buzluktan çıkarılan cam sürahinin üzerinde su damlacıklarının bulunması yoğuşmaya örnektir.

Yoğuşma Nedir?

Yoğuşma veya yoğunlaşma, havadaki maksimum su buharı neminin azalmasına bağlı olarak, gaz halinden katı veya sıvı hale geçiştir. Yoğuşmanın oluşması için havanın maksimum neminin düşürülmesi, yani sıcaklığın düşürülmesi gerekir. Sıcaklık yükseldikçe havada yoğunlaşmanın aksine buharlaşma meydana gelecektir.

Maksimum nem azaldığında yani hava soğuduğunda, hava doyma noktasına yaklaşarak yoğuşma gerçekleşir.

Bir hava kütlesinin sıcaklığı arttıkça nem taşıma kapasitesi de doğru orantılı olarak artacağı için yoğunlaşma halinden uzaklaşır.

Bir hava kütlesinin sıcaklığı azaldıkça nem taşıma kapasitesi de doğru orantılı olarak azalacağı için yoğunlaşma hali başlar.

Yoğuşma Konu Anlatımı

Yoğuşma Ürünleri ve Türleri

Bulut

Atmosferde asılı kalan su parçacıkları veya buz kristallerinin oluşturduğu kümelere bulut denir. Bulutlar 3 ana kategoriye ayrılır;

Alçak Bulutlar

Orta Yükseltideki Bulutlar

Yüksek Bulutlar

Alçak Bulutlar

Yerden 2000 metre kadar yükseklikte olan bulutlardır. Renkleri genellikle koyu olan bulutlardır. Çoğunlukla yağış oluşumuna sebep olur. Alçak bulutlara Kümülüsler, Stratokümülüs ve Stratüs bulutları örnek olarak gösterilebilir.

Orta Yüksekte Bulutlar

Orta yükseklikte bulutlar 6000 ve 2000 metre kadar yükselti aralığında bulunurlar. Bu bulutların alt kısımları siyah ve düzdür. Alt kısımlarının düz olma sebebi yoğuşmanın aynı seviyeden başlamasıdır. İri su kristallerinden oluşması alt kısımlarının siyah olma sebebidir. Bu bulutlar şiddetli yağışlara sebep olurlar. Orta yüksekteki bulutlara Altostartüs, Altokümülüs ve Kümülonimbü bulutları örnektir.

Yüksek Bulutlar

Yüksek bulutlar 6000 metreden daha yüksekte bulunurlar. Görünümleri ince tüye benzemektedir. Yüksek bulutlara Sirrokümülüs, Sirrostartüs ve Sirüs bulutları örnektir.

Sis

Soğuk ve sıcak hava kütlelerinin buluşması veya sıcak ve nemli hava kütlelerinin soğuk bir zemin ile teması sonucu ortaya çıkarlar ve bir soğuk hava kütlesi veya yerdeki bir sıcak hava kütlesinin sıcaklığını düşürerek yoğunlaşması ile oluşurlar.

Çiy

Soğuk yüzeylerle temas eden ve o yüzeyde sıvılaşan ve su damlacıkları şeklinde oluşan atmosferdeki su buharı yoğunlaşmasının ürünüdür. İlkbaharda daha yaygındır.

Kırağı

0 derecenin altındaki sıcaklıklarda havada bulunan su buharının sıvı hale gelmeden önce yüzeyde buz kristallerine dönüşmesiyle oluşurlar. Kış aylarında görülürler.

Kırç

Aşırı donmuş yüzeylerde su buharı ile ince bir buz tabakası oluşturarak oluşurlar.