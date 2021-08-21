Yoğurt Neden Süner Ve Sulanır? Yoğurdun Sünmemesi Ve Sulanmaması İçin Ne Yapılır

Yoğurt yapımı, aslında kolay gibi görünse bile yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken bir takım teknik detayların bulunduğunu söylemek mümkündür. Yoğurt yapımı sırasında uygulanan yanlış teknikler ise yoğurdun sünmesine ve sulanmasına sebep olabilir. Ev yapımı yoğurt ise hazır yoğurtta ziyade uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen bir yoğurt türüdür.

Yoğurt Neden Süner ve Sulanır?

Yoğurt yaparken mayalama işleminin doğru teknikler ile yapılmaması durumunda yoğurdun sulanması ve sünmesi gibi sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Yoğurdun sulanmaması için mayalama sıcaklığının doğru olması oldukça önemlidir. Yoğurt mayalanırken öncelikli olarak alınan sütün kaynatılması gerekmektedir. Süt kaynadıktan sonra ise mayalama sıcaklığı olarak bilinen 40-45 dereceye gelene kadar beklenilmesi gerekir.

Sütün mayalanması için sıcaklığı ayarlamak isteyen kişilerin sütü ölçme imkanı yoksa parmak ölçümü yapmaları da mümkündür. Süt ılıyınca serçe parmağınızı sütün içerine sokarak dokuza kadar sayabilirsiniz. Dokuza kadar saydığınız da tam dokuz dediğiniz an da parmağınız da yanma hissederseniz eğer ideal yoğurt mayalama sıcaklığını elde etmişsiniz demektir.

Yoğurt mayalamak için tercih edilen süte bağlı olarak da yoğurtta sünme ve sulanma gibi problemler ortaya çıkabilir. Tüm teknikleri doğru bir şekilde uygulamanıza rağmen mayaladığınız yoğurt da sünme ve sulanma gibi sorunların olması durumunda satın aldığınız sütü değiştirmeniz de önerilmektedir.

Yoğurdun Sünmemesi ve Sulanmaması İçin Ne Yapılır?

Yoğurdun sünmemesi ve sulanmaması için mayalama esnasında sütün çok yüksek sıcaklıkta veya düşük sıcaklıkta olmaması gerekmektedir. Sütün düşük ısıda olması yoğurdun sünmesine neden olurken yüksek ısıda olması ise yoğurdun sulanmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden yoğurt mayalama işlemi yapılırken süt sıcaklığının doğru bir şekilde ayarlanması oldukça önemlidir.

Yoğurt mayalama işlemi sırasında tercih ettiğiniz mayanın da yoğurdun sünmesi üzerinde bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Mayalama işlemi sırasında tercih ettiğiniz maya, ev yoğurdu değil de hazır yoğurt ise yaptığınız yoğurtta sünme problemi ile karşılaşabilirsiniz.

Yoğurdun mayalanması için 5-6 saat oda sıcaklığında bekletmek yeterli olacaktır. Daha uzun süreli olan bekleme süresi ise yine sulanmaya sebep olabilecek etkenler arasında yer almaktadır. Sonrasında ise dolapta 1 gün süre ile dinlenmeye bırakılması oldukça önemlidir.