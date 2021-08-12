Yoğurt Kaç Saatte Mayalanır? Yazın Veya Kışın Yoğurt Ne Kadar Sürede Mayalanır?

Belli başlı malzemeler elde olması ile beraber evde yoğurt mayalamak oldukça kolaydır. Burada önemli olan malzeme miktarı ve yapılışı üzerinden kaç derece ve ne kadar sürede bunun gerçekleştirilmesidir.

Yoğurt Kaç Saatte Mayalanır?

İdeal koşullar altında yoğurt 3,5 ila 4 saat içerisinde mayalanır. Ancak daha uzun süreli mayalama ekşime ya da sulanma gibi sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Yazın veya Kışın Yoğurt Ne Kadar Sürede Mayalanır?

Aslına bakılırsa ideal oda sıcaklığı yakalandığı vakit, yaz ya da kış fark etmeden ortak şekilde belli bir sürede yoğurt mayalanır. Bu bağlamda 45 ya da 50 santigrat derecede fırın ve benzeri cihazlar üzerinden yoğurt mayalanır. Bu mayalama için ise ortalama 3,5 veya 4 saat kadar yeterli olacaktır.