Yoğunluk Nedir Ve Nasıl Hesaplanır? Yoğunluk Hesaplama, Birimi Ve Formülü

Yoğunluk, cisimlerin ağırlıkları ve hacimleri ile hesaplanmaktadır. Cisimlerin ağırlıklarını, hacimlerine bölerek yoğunlukları bulunmaktadır.

Yoğunluk Nedir?

Yoğunluk, cisimlerin dünya içerisinde kapladıkları alanlara karşılık gelen kütleleridir. Cisimler, farklı ağırlıklara ve birim hacme karşılık gelen farklı kütlelere sahiptir. Bu nedenle cisimlerin yoğunlukları farklılık göstermektedir.

Yoğunluk, katı ve sıvı cisimler arasında karşılık yapılarak düşünülebilir. Aynı maddeye ait olan katı bir cisim, sıvı haline göre daha yoğun olmaktadır. Bu örnekte belirtilen maddede, katı hali olan durumda sıvı haline göre daha az alan kapsamaktadır.

Cisimlerin yoğunlukları, hallerine göre de değişebilmektedir. Maddenin üç hali bulunmaktadır. İlk olarak katı, ardından sıvı ve gaz halde olabilmektedir. Cisimlerin hallerine göre yoğunluklarını düşünmek için su örneği verilmektedir.

Bir miktar su, katı hali ile buz olacaktır. Ve bu durumda sıvı haline göre daha az alan kaplayacak ve yoğunluğu artacaktır. Aynı durum gaz hali olan buhar içinde düşünülebilir. Buhar hali ise katı ve sıvı haline göre daha çok alan kaplayacaktır. Bu durumda da buhar halinin yoğunluğu daha az olacaktır.

Yoğunluk Nasıl Hesaplanır?

Yoğunluğun hesaplanması için bilinmesi gereken belli bilgiler bulunmaktadır. Bir cismin yoğunluğunu hesaplamak için öncelikle kütlesi ve hacmi bilinmelidir. Bu şekilde kütlenin hacme bölünmesi, cismin yoğunluğunu ifade edecektir.

Yoğunluk hesaplamada kelime olarak formül düşünüldüğünde birim alana düşen kütlesi olarak ifade edilmektedir. Bu ifade düşünüldüğü zaman, birimi bir gram olan cismin, bir gram halinde kapladığı alan yoğunluğunu verecektir.

Cisimlerin öz yoğunlukları bulunmaktadır. Her cismin kendine ait olan bir öz yoğunluk değeri bulunmaktadır. Bu şekilde maddeler birbirinden farklı değerlere ve öz ağırlıklara sahip olurlar. Hesaplanması içinse aynı formül kullanılmaktadır.

Yoğunluk, cisimlerin hallerine göre de düşünülmelidir. Farklı hallerde olan cisimlerin öz yoğunlukları da farklı olacaktır. Bu nedenle cisimlerin hallerine bağlı olarak yoğunlukları düşünülmelidir. Hal ve yoğunluk birbirini etkileyen değerlerdendir.

Yoğunluk Hesaplama

Yoğunluk hesaplamada kullanılmakta olan kütle ve hacim değerleri bulunmaktadır. Bilimsel bir çerçevede kütle “m” ile ifade edilmektedir. Hacim olarak ise V ifadesi kullanılmaktadır. Formül içerisinde hesaplama yapılırken birimlerin dönüştürülmesi gerekebilmektedir.

Yoğunluk hesaplama sırasında birimler aynı değerlere sahip olmalıdır. Yoğunluğun birimi ise gram/cm3’tür. Bu şekilde hesaplama sırasında birimlerin aynı olup olmadıkları, anlaşılabilmektedir.

Yoğunluk Birimi

Yoğunluk için birim ifadesinde kütle ve hacimden gelen ifadeler kullanılmaktadır. Yoğunluk hesaplamada kullanılan, kütle ve hacim ifadeleri bulunmaktadır. Kütle birimi olarak gram ve hacim birimi olarak ise cm3 bulunmaktadır.

Birimler üzerinden hesaplama yapılmasında denk olması gerekmektedir. Birimlerin aynı dereceden olması ve olmaması halinde uygun birimlere getirilmesi gerekmektedir. Yoğunluk için kullanılmakta olan birim, gramın cm3 ile bölünmesi sonucu oluştur.

Yoğunluk Formülü

Yoğunluk formülünü oluşturan iki temel ifade bulunmaktadır. Bu ifadeler, yoğunluk tanımı ile de çıkarılabilmektedir. Birim hacim içerisinde yer alan kütle ile ifade edilmektedir. Bu ifadeden kütle ve hacmin kullanılması sonucu çıkmaktadır.

Yoğunluk formülü için kullanılan kütle ve hacim ifadeleri yoğunluğu oluşturmaktadır. Yoğunluk: kütle/hacim şeklinde formül halini almaktadır. Hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar ise birimlerin aynı olması ve maddenin hallerinin dikkate alınmasıdır. Yoğunluğun hallere ve maddelere göre değişebilen ve maddelerin öz yoğunluklarının olduğunun bilinmesi önem arz etmektedir.