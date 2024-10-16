YLSY dil kursu takvimi

Haberin DevamÄ±

MEBâ€™den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; â€˜Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda lisansÃ¼tÃ¼ Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmek Ã¼zere gÃ¶nderilecek Ã¶ÄŸrencileri seÃ§me ve yerleÅŸtirmeâ€™ olarak aÃ§Ä±lÄ±mÄ± yapÄ±lan YLSY iÃ§in â€˜Yurt Ä°Ã§i Dil Kurs BaÅŸvuru ve Tercihâ€™ iÅŸlemleri, REBUS (Resmi Burslu Ã–ÄŸrenci Sistemi) Ã¼zerinden dijital ortamda yapÄ±lacak. Ã–ÄŸrenciler 4 aylÄ±k kurs iÃ§in Â Ã¶ÄŸretim ÅŸeklini baÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda â€˜Ã¶rgÃ¼nâ€™ ya da â€˜Ã§evrim iÃ§iâ€™ olarak seÃ§ebilecek. Ã–ÄŸrenciler yerleÅŸim yerinde Ã¶rgÃ¼n Ã¶ÄŸretim yoluyla dil kursu aÃ§Ä±lamamasÄ± halinde Ã§evrim iÃ§i Ã¶ÄŸretim yoluyla yurt iÃ§i dil Ã¶ÄŸrenimi tercihinde bulunabilecek. Dil kursu baÅŸvurularÄ±nda ikamet adresi bilgileri kontrol edilecek.

Ä°KÄ°NCÄ° DÃ–NEM BAÅžVURULARI KASIMâ€™DA

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurt iÃ§inde dil Ã¶ÄŸrenimi 4â€™er aylÄ±k dÃ¶nemlerde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek. Ã–ÄŸrenim gÃ¶rÃ¼lecek 4 aylÄ±k dÃ¶neme ait kabul belgesi dijital sisteme yÃ¼klendikten sonra Ã¶ÄŸrenciler Ã¶ÄŸrenime baÅŸlamÄ±ÅŸ sayÄ±lacak ve dil Ã¶ÄŸrenimi gÃ¶rÃ¼lecek ilgili dÃ¶nem sonuna kadar kurs deÄŸiÅŸikliÄŸi veya kurstan ayrÄ±lmak mÃ¼mkÃ¼n olmayacak. Yurt Ä°Ã§i Dil Kursu 2â€™nci DÃ¶nem baÅŸvurularÄ± ise 1 KasÄ±mâ€™da baÅŸlayÄ±p 28 Åžubat 2025â€™te sona erecek.Â