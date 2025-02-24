YKS’ye yapılan milyonlarca başvuru adayları nasıl etkiliyor?

Haberin Devamı

2023'te ise bu sayı rekor kırarak 3 milyon 527 bin 443’e ulaşmıştı. Bu sene ise 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan YKS’ye başvurular 3 Mart’ta sona erecek. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, bu yıl üniversite sınavına başvuruların 3 milyonun altına inebileceğini belirterek yüksek başvuruların bazı adayları sınava hazırlık sürecinde olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Ünsal, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında YKS’ye başvuru sayısının adayları nasıl etkilediğini anlatıyor.

Salim Ünsal’ın yazısını okumak için tıklayın.