YKS’ye son hafta

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Umudunuzu yitirmeyin, son hafta da olsa temponuzu düşürmemeye gayret edin, kendinizi kontrol etmeye çalışın.

SON HAFTA BUNLARA DİKKAT EDİN

YKS’ye bir hafta kala, üniversite adayları son tekrarlarını yaparak hazırlık sürecini tamamlamalı. Son hafta içinde öğrenilecek yeni konuları pekiştiremeyecekleri ve kafa karışıklıklarına yol açabileceği düşünülerek, daha önce öğrendikleri konuların tekrarlarını yapmaları gerekli.

DENEME SINAVI ÇÖZMEYE DEVAM

Adaylar deneme sınavı çözmeye devam etmeli ve deneme sınavı uygulamalarında zaman tutmaya özen göstermeli.

Çözemedikleri soruların cevaplarını mutlaka öğretmenlerinden destek alarak öğrenmeli.

Streslerini azaltacağı için gün içerisinde 30-35 dakika bedensel egzersiz yapmaya çalışmalı.

SINAV GÜNÜ İÇİN DÜZENLİ UYKU

Sağlıklarına özellikle beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etmeli. Düzenli beslenmenin ve uyku düzeninin ayarlanmış olması fiziksel olarak kendilerini daha zinde hissetmelerini sağlayacak, sınav günü de dikkat düzeylerinin yüksek olmasına yardımcı olacaktır.

Son hafta üniversite adaylarının mutlaka sınava girecekleri okulu da gidip görmeleri gerekiyor.

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PSKİOLOJİK OLARAK SINAVA HAZIRLANIN

Ayrıca bütün sene boyunca sınava hazırlanan öğrenciler, sınava 1 hafta kala kendilerini yorgun ve bitkin hissedebilir, çalışmalarının yetersiz olduğu ve konuları tamamlayamayacağı hissine kapılıp yüksek düzeyde kaygı yaşamaya başlayabilirler. Öğrencilerin öncelikle yapması gereken hiçbir zaman tam olarak her şeyi hallettiği hissini yaşayamayacağı gerçeğini kabullenmektir.

Akademik çalışmaların yanı sıra, öğrencinin psikolojik olarak da kendini sınava hazırlaması gerekir.

SINAVI ÖLÜM KALIM MESELESİ GÖRMEYİN

Adayların kendilerini psikolojik olarak daha iyi hazırlamaları için de;

- Pozitif düşünmeleri ve olumsuz kaygılardan uzak kalmaları,

- Yakın çevreleriyle moral bozucu tartışmalardan uzak durmaları,

- Sınavı ölüm kalım meselesi veya ciddi bir varoluş meselesi olarak görmemeleri,

-’Ben bunu yapamam’, ‘Sınavlarda hiçbir zaman başarılı olamadım’ gibi düşünceleri bir kenara bırakmaları gerek.

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CİHAN YEŞİLYURT KİMDİR?

1973’te Samsun’un Alaçam ilçesinde doğdu. İlköğrenimini ve liseyi Alaçam’da tamamladıktan sonra 1991’de girdiği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 1995’te mezun oldu.

1997 yılında Fen Bilimleri Dershaneleri’nde Rehber Öğretmen olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının İstanbul’da ve Türkiye’de büyümesi ile birlikte 1999 yılında Rehberlik Birimi Koordinatörlüğü’ne getirildi ve halen bu görevine devam ediyor.