YKS’ye son 2 gün... Şimdi zihinsel hazırlık zamanı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca düzenlenecek, 2 milyon 425 bin 628 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Yalçın, adayların sınav hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, artık yeni konu öğrenmekten çok zihinsel ve fiziksel olarak sınava hazırlanmanın gerekli olduğunu söyledi ve şu önerilerde bulundu:

OKULU MUTLAKA GÖRÜN

“Sınavdan önceki akşam ağır yemeklerden kaçınılmalı ve daha önce denenmemiş yiyecekler tercih edilmemeli. Aynı kural kahvaltı için de geçerli. Dengeli ve hafif bir kahvaltı yapılmalı, mideyi rahatsız edebilecek besinlerden uzak durulmalı. Adayların sınav günü okula erken gitmeleri, hatta mümkünse sınavdan birkaç gün önce burayı ziyaret ederek ulaşım durumunu önceden görmeleri faydalı olur. Böylece sınav günü yaşanabilecek stres ve zaman baskısı önemli ölçüde azalır.

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PANİĞE KAPILMAYIN

Sınav başlarken birçok aday, kitapçığı eline aldığında hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissedebilir. Bu doğal ama geçici bir durum. Çünkü beyin bu sorularla ilk kez karşılaşıyor. Kısa süre içinde daha önce öğrenilen bilgiler devreye girecek ve çözüm süreci başlayacaktır. Bu nedenle ilk anda yaşanan kaygının paniğe dönüşmesine izin vermemek gerekir. Adaylar, deneme sınavlarında uyguladıkları stratejiyi gerçek sınavda değiştirmemeli. Hangi testten başlamaya alışkınlarsa, aynı sırayla devam etmeliler.

AİLELER DE SAKİN OLMALI

Adaylar sınav boyunca hem kolay çözecekleri hem de zorlanacakları sorularla karşılaşacaklar. Bu nedenle sınav öncesinde kendilerini her iki duruma da hazırlamaları gerekiyor. Bu süreçte ailelerin desteği de büyük önem taşıyor. Adayların yalnızca sınav sonucuna değil, gösterdikleri emeğe ve çabaya odaklanılması; ailelerin sakin, destekleyici ve güven veren bir tutum sergilemesi, sınav kaygısının azaltılmasına önemli katkı sağlar.”

YENİ YÖNTEMLER DENEMEYİN

Darüşşafaka Eğitim Kurumları PDR Lise Takım Lideri Psikolojik Danışman Meray Ayne, YKS öncesinde adayların süreci doğru yönetmeye ve kendilerine güvenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor:

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* Eksiklerinize değil, bugüne kadar öğrendiklerinize ve verdiğiniz emeğe odaklanın.

* Kaygı hissetmenin normal olduğunu unutmayın. Bu duygu, sınavı önemsediğinizin göstergesidir.

* Kimlik kartınızı ve sınava giriş belgenizi önceden hazırlayın.

* Son günlerde yeni yöntemler, yeni beslenme düzenleri veya son dakika tavsiyeleri denemeyin.

* Günlük rutininizi mümkün olduğunca koruyun. Özellikle uyku ve kahvaltı düzeninizi değiştirmeyin.

* Sınav sırasında heyecanlandığınızda kısa bir nefes molası verin ve dikkatinizi yeniden soruya yöneltin.

* Yapamadığınız bir sorunun tüm sınavı temsil etmediğini unutmayın.